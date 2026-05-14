Αρκετά… έντονος μήνας

Πολύ κρίσιμος χαρακτηρίζεται ο Μάιος σχετικά με τα διοικητικά και κατ’ επέκταση τα οικονομικά θέματα που ταλανίζουν τον ΑΠΟΕΛ.

Φαίνεται να δημιουργείται μία προοπτική για να βγει η ομάδα της Λευκωσίας από το αδιέξοδο στο οποίο έχει φθάσει, καθώς μετά τις έντονες πληροφορίες για ύπαρξη Κύπριου επιχειρηματία που επέδειξε ενδιαφέρον για να αναλάβει τα ηνία, ανακοινώθηκε σήμερα ότι εταιρεία και σωματείο υπέγραψαν συμφωνία εμπιστευτικότητας με ένα από τα μέρη που επέδειξαν ενδιαφέρουν για εμπλοκή στα διοικητικά.

Όλα αυτά όμως αποτελούν ελπίδες. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν… καρποί, που θα ωφελήσουν τον ΑΠΟΕΛ να κάνει το επόμενο βήμα και να μπει σε μια καθαρή γραμμή πλεύσης. Πάντως, η οποιαδήποτε ενέργεια θα κριθεί και διαμέσου της γενικής συνέλευσης, που αναμένεται να διεξαχθεί στις αρχές Ιουνίου.

Οι επαφές και οι συζητήσεις, που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, θα καθορίσουν και τον τρόπο με τον οποίον ο ΑΠΟΕΛ θα προετοιμαστεί για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα και για το μέλλον του Πάμπλο Γκαρσία, με τον οποίον ούτως ή άλλως δεν υπάρχει συμφωνία για τη νέα χρονιά.

Σταδιακά θα γίνει και ξεκαθάρισμα στο ρόστερ, σχετικά με το ποιοι θα συνεχίσουν και ποιοι όχι στους γαλαζοκίτρινους και την επόμενη σεζόν.