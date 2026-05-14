Η Μπαρτσελόνα στρέφεται στον Ζοάο Πέδρο για την κορυφή της επίθεσης

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει αλλάξει προτεραιότητες για την ενίσχυση της επίθεσής της, καθώς οι δυσκολίες στην υπόθεση του Χούλιαν Άλβαρες έχουν φέρει στο προσκήνιο την περίπτωση του Ζοάο Πέδρο.

Ο Αργεντινός επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης αποτελούσε εξαρχής τον μεγάλο στόχο των Καταλανών για την κορυφή, ειδικά από τη στιγμή που το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραμένει ανοιχτό. Ωστόσο, η πίεση της Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτησή του, αλλά και η προτίμηση της Ατλέτικο να μην ενισχύσει άμεσα έναν ανταγωνιστή της στη La Liga, έχουν δυσκολέψει σημαντικά την υπόθεση.

Έτσι, σύμφωνα με το Mundo Deportivo, ο Ντέκο έχει πλέον ψηλά στη λίστα του τον Ζοάο Πέδρο, ο οποίος θεωρείται πιο προσιτή οικονομικά λύση. Η περίπτωσή του εκτιμάται πως μπορεί να κοστίσει περίπου 70 εκατ. ευρώ, ποσό σαφώς χαμηλότερο από εκείνο που απαιτείται για τον Άλβαρες, για τον οποίο η Παρί φέρεται διατεθειμένη να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ.

Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη κάνει επαφές με την πλευρά του Βραζιλιάνου επιθετικού και θεωρεί πως η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει, ειδικά αν η Τσέλσι δεν καταφέρει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Ζοάο Πέδρο αρέσει στους «μπλαουγκράνα», καθώς πληροί τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητούν για την κορυφή της επίθεσης.

