Κάτοχος UEFA Pro ο Μαρτίνς - «Ανθεκτικότητα, θυσία και υπερβάσεις»

Ολοκλήρωσε επιτυχώς τα μαθήματα που απαιτούνταν για την απόκτηση του UEFA Pro και γίνεται κάτοχος του κορυφαίου διπλώματος προπονητικής που απονέμει η UEFA, ο Ούγκο Μαρτίνς.

Ο προπονητής της ΑΕΛ ενημέρωσε για το γεγονός μέσω ανάρτησής του στα ΜΚΔ.

Συγκεκριμένα αναφέρει...

«Μετά από πολλά χρόνια ανθεκτικότητας, θυσίας και υπερβάσεων, έλαβα σήμερα την πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Προπονητών UEFA PRO. Ξεκίνησα το ταξίδι μου ως προπονητής ποδοσφαίρου λόγω της αγάπης που έχω για το παιχνίδι και ήμουν σε κάθε στιγμή του ταξιδιού μου ένας άνθρωπος που γνώριζε τους περιορισμούς μου αλλά και τις ικανότητές μου. Στην πορεία εκτιμούσα και δεν ξέχασα ποτέ από πού προέρχομαι, τους ανθρώπους που με βοήθησαν αλλά και εκείνους που μεγάλωσαν μαζί μου σε αυτό το μονοπάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανος. Η δύναμη της αγάπης και το ονειρικό πνεύμα με έκαναν τον άνθρωπο που είμαι σήμερα».