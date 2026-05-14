Ανακοινώθηκε η αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ με σούπερ βίντεο και χωρίς Καμαβινγκά!

Η εθνική Γαλλίας ανακοίνωσε την αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο μέσα από ένα ευρηματικό βίντεο στα social media.

Με ένα ευρηματικό βίντεο επέλεξε να ανακοινώσει η Γαλλία την αποστολή που θα ταξιδέψει στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Ντιντιέ Ντεσάν επέλεξε 26 ποδοσφαιριστές για να εκπροσωπήσουν τα χρώματα της πατρίδας του στο προσεχές Μουντιάλ, με ορισμένες εκπλήξεις.

Η μεγαλύτερη εξ αυτών αφορά την απουσία του Εντουαρντό Καμαβινγκά, ο οποίος πλήρωσε την κάκιστη σεζόν που διανύει με τη Ρεάλ Μαδρίτης κι έμεινε εκτός πλάνων. Εκτός αποστολής παράλληλα έμεινε κι ένας ηγέτης τα τελευταία χρόνια των Μπλε. Ο λόγος για τον Αντουάν Γκριεμζάν, ο οποίος αυτή τη φορά δεν θα παραστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η αποστολή της Γαλλίας

Τερματοφύλακες: Μάικ Μενιάν, Μπράις Μάμπα, Ρίμπιν Ρίσερ

Αμυντικοί: Μάλο Γκουστό, Μαξέν Λακρουά, Ζιλ Κουντέ, Λούκας Ντιν, Ιμπραχίμα Κονατέ, Γουίλιαμ Σαλιμπά, Νταγιό Ουπαμεκανό, Λούκας Ερναντές, Τεό Ερναντές

Μέσοι: Ράιαν Τσέρκι, Ορελιέν Τσουαμενί, Αντριέν Ραμπιό, Ενγκολό Καντέ, Μανιέ Αλιούς, Μανού Κονέ, Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί

Επιθετικοί: Ουσμάν Ντεμπελέ, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, Ζαν-Φιλίπ Ματετά, Μάρκους Τουράμ, Ντεζιρέ Ντουέ, Κιλιάν Μπαπέ, Μάικλ Ολίσε

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

