Ανακοινώθηκε η αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ με σούπερ βίντεο και χωρίς Καμαβινγκά!

Με ένα ευρηματικό βίντεο επέλεξε να ανακοινώσει η Γαλλία την αποστολή που θα ταξιδέψει στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Ντιντιέ Ντεσάν επέλεξε 26 ποδοσφαιριστές για να εκπροσωπήσουν τα χρώματα της πατρίδας του στο προσεχές Μουντιάλ, με ορισμένες εκπλήξεις.

Η μεγαλύτερη εξ αυτών αφορά την απουσία του Εντουαρντό Καμαβινγκά, ο οποίος πλήρωσε την κάκιστη σεζόν που διανύει με τη Ρεάλ Μαδρίτης κι έμεινε εκτός πλάνων. Εκτός αποστολής παράλληλα έμεινε κι ένας ηγέτης τα τελευταία χρόνια των Μπλε. Ο λόγος για τον Αντουάν Γκριεμζάν, ο οποίος αυτή τη φορά δεν θα παραστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η αποστολή της Γαλλίας

Τερματοφύλακες: Μάικ Μενιάν, Μπράις Μάμπα, Ρίμπιν Ρίσερ

Αμυντικοί: Μάλο Γκουστό, Μαξέν Λακρουά, Ζιλ Κουντέ, Λούκας Ντιν, Ιμπραχίμα Κονατέ, Γουίλιαμ Σαλιμπά, Νταγιό Ουπαμεκανό, Λούκας Ερναντές, Τεό Ερναντές

Μέσοι: Ράιαν Τσέρκι, Ορελιέν Τσουαμενί, Αντριέν Ραμπιό, Ενγκολό Καντέ, Μανιέ Αλιούς, Μανού Κονέ, Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί

Επιθετικοί: Ουσμάν Ντεμπελέ, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, Ζαν-Φιλίπ Ματετά, Μάρκους Τουράμ, Ντεζιρέ Ντουέ, Κιλιάν Μπαπέ, Μάικλ Ολίσε

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

