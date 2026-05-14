Σε ποινή φυλάκισης καταδικάστηκε ο Ντιούφ

Δικαστικές περιπέτειες για τον πρώην παίκτη της Λίβερπουλ, Ελ Χατζί Ντιούφ, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή εξαιτίας οφειλών προς την πρώην γυναίκα του.

Ο 45χρονος πρώην επιθετικός καλείται να πληρώσει περίπου 15.000 ευρώ στην Βαλερί Μπίσοπ, έπειτα από δικαστική απόφαση. Η υπόθεση αφορά οφειλές διατροφής για την κόρη τους, Κέιλα, την επιμέλεια της οποία έχει η μητέρα από το 2023, με τον Ντιούφ να είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαία διατροφή περίπου 771 ευρώ, καθώς και κάλυψης ιατρικών και σχολικών εξόδων.

Ο Σενεγαλέζος σταμάτησε τις πληρωμές από τον Μάρτιο του 2024, παρά το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί.

Ο Ντιούφ, που είχε αποκτηθεί από τη Λίβερπουλ το 2002 έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ, μέτρησε 55 εμφανίσεις στην Premier League.

