Έχει και… ρεκόρ να καταρρίψει

Επιστροφή στη… δουλειά για την Ομόνοια. Οι πρωταθλητές αφήνουν πίσω τα ξέφρενα πανηγύρια της Κυριακής (10/05) και συγκεντρώνονται ξανά στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις καθώς απομένουν δύο αναμετρήσεις για το… τυπικό φινάλε της σεζόν. Το «τριφύλλι» έχει μάλιστα και… ρεκόρ να καταρρίψει. Ήδη, αποτελεί τη μοναδική ομάδα στην τρέχουσα περίοδο που έχει κερδίσει τις υπόλοιπες 13, έστω και μια φορά. Από εκεί και πέρα, οι πράσινοι σε επίπεδο… προσέλευσης έχουν κάνει θρύψαλα το παγκύπριο ρεκόρ το οποίο πλέον ανέρχεται στις 179.033.

Επιστρέφοντας στο αγωνιστικό, η Ομόνοια στην παρούσα φάση έχει 81 βαθμούς και θα ψάξει το δύο στα δύο, ώστε να φτάσει στους 87! Γιατί; Σε περίπτωση που το καταφέρει, τότε, θα ξεπεράσει κατά έναν βαθμό τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ πρωταθλητή με 86 βαθμούς (2017-18). Βέβαια, το ερχόμενο παιχνίδι με τον «αιώνιο» δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης. Πρόκειται για το κλασικό ντέρμπι του νησιού το οποίο, ανεξάρτητα με την αγωνιστική κατάσταση και τα βαθμολογικά δεδομένα, προσελκύει το ενδιαφέρον και αμφότερες ψάχνουν πάντα τον δρόμο της νίκης.

Παράλληλα, ενόψει και του τελευταίου ντέρμπι με τον Απόλλωνα που θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ, το «τριφύλλι» θέλει να διατηρήσει το… φρούριό του «απόρθητο». Η Ομόνοια διατηρεί το αήττητο στο ΓΣΠ ως γηπεδούχος, στατιστικό το οποίο επίσης κατέχει… μόνη στην τρέχουσα περίοδο! Στο «σπίτι» της μέχρι στιγμής έχει καταγράψει, σε 17 παιχνίδια, 13 νίκες και 4 ισοπαλίες (στο πρωτάθλημα).

Ανεβάζουν στροφές

Ο Μπεργκ και οι ποδοσφαιριστές του μπαίνουν στα βαθιά της προετοιμασίας ώστε να παρουσιαστούν έτοιμοι στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (16/05). Ο Νορβηγός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Μάριτς, ενώ αμφίβολοι μέχρι την τελευταία στιγμή είναι οι Παναγιώτης Αντρέου και Παναγιώτου. Από εκεί και πέρα, δεν αποκλείεται να ανακατέψει εκ νέου την τράπουλα για να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες με λιγότερα λεπτά.