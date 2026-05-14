Με τις γνωστές απουσίες ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Με τις γνωστές απουσίες ολοκληρώθηκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ την Πέμπτη (14/05) που έδωσε συνέχεια στην προετοιμασία του ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (17/05, 19:30).

«Ο αγωνιστικός μαραθώνιος της σεζόν 2025-26 φτάνει στο τέλος του και ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στην ΑΕΚ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα της Πέμπτης (14.05), ενώ οι υπόλοιποι έκαναν προθέρμανση, έπαιξαν rondo κι οικογενειακό δίτερμα στο γήπεδο.

Οι Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία», αναφέρει αναλυτικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ.

sport-fm.gr