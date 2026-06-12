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Τέλος το Μουντιάλ και η εθνική Ιαπωνίας για τον Έντο

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος το Μουντιάλ και η εθνική Ιαπωνίας για τον Έντο

Λόγω τραυματισμού

Ο αρχηγός της Ιαπωνίας, Γουατάρου Έντο, ανακοίνωσε ότι λόγω τραυματισμού θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και παράλληλα αποφάσισε να τερματίσει την καριέρα του με την εθνική ομάδα.

«Αποφάσισα να τερματίσω την διεθνή μου καριέρα. Από τώρα και στο εξής, θα υποστηρίζω την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας ως φίλαθλος», ανακοίνωσε με ανάρτηση του στο X, ο μέσος της Λίβερπουλ. Την θέση του στην αποστολή των Ασιατών πήρε ο Σούτο Ματσίνο της Γκλάντμπαχ.

Ο Έντο έκανε το ντεμπούτο του με την Ιαπωνία το 2015 (73 συμμετοχές, 4 γκολ), ενώ συμμετείχε στα Παγκόσμια Κύπελλα στην Ρωσία το 2018 και στο Κατάρ το 2022. Δήλωσε «απογοητευμένος» που δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. «Έχω κάνει ό,τι περνά από το χέρι μου από τότε που τραυματίστηκα, οπότε δεν μετανιώνω για κάτι», τόνισε ο Εντο.

Πάντως παραμένει αισιόδοξος ότι η Ιαπωνία θα έχει καλή απόδοση στον 6ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει σε τρεις μέρες την Ολλανδία και κατόπιν την Τυνησία και την Σουηδία. «Σίγουρα θα έλθει μια ημέρα που η Ιαπωνία θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ας το πιστέψουμε και ας στηρίξουμε την ομάδα. Και για να συμβεί αυτή η στιγμή σε αυτήν την διοργάνωση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας», πρόσθεσε ο Εντο στην ανάρτηση του.

Ο έμπειρος άσος, τραυματίστηκε στο πόδι κατά την διάρκεια ενός αγώνα της Λίβερπουλ εναντίον της Σάντερλαντ τον περασμένο Φεβρουάριο, ένας τραυματισμός που έβαλε τέλος στην σεζόν του, αλλά επέστρεψε για την εθνική Ιαπωνίας σε μια «φιλική» νίκη με 1-0 εναντίον της Ισλανδίας στο Τόκιο στις 31 Μαΐου. Ομως αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο κι έκτοτε, συνέχισε να αισθάνεται ενοχλήσεις κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της εθνικύης ομάδας στο Μεξικό, με αποτέλεσμα να μην συμμετάσχει σε καμία πλήρη προπόνηση.

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

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