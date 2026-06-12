Καναδάς-Βοσνία/Ερζεγοβίνη: Πρεμιέρα για τους οικοδεσπότες κόντρα στην παρέα του Τζέκο

Πρεμιέρα για τον 2ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον εκ οικοδεσποτών της διοργάνωσης, Καναδά να υποδέχεται στο Τορόντο τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου (22:00).

Η τρίτη συμμετοχή του Καναδά σε Μουντιάλ ήρθε χωρίς να συμμετάσχει σε προκριματικούς αγώνες, αφού είναι μια από τις τρεις χώρες που φιλοξενούν τη διοργάνωση. Βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη σπουδαιότερη διοργάνωση εθνικών ομάδων και θέλει πρώτα απ' όλα να πάρει τον πρώτο της βαθμό ή βαθμούς σε Μουντιάλ καθώς μέχρι στιγμής μετράει έξι ήττες στα ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει.

Η ομάδα του Τζέσι Μαρς έχει ως μεγάλο αστέρι τον αριστερό μπακ της Μπάγερν Μονάχου, Αλφόνσο Ντέιβις που προέρχεται από μία σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα λόγω των πολλών τραυματισμών που αντιμετώπισε.

Στην αντίπερα όχθη, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά το 2014 όπου σε όμιλο με Αργεντινή, Ιράν και Νιγηρία είχε τερματίσει στην 3η θέση με τρεις βαθμούς. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα δώσει το «παρών» στη διοργάνωση και ο μεγάλος της στόχος είναι η πρόκριση στα νοκ άουτ.

Σημείο αναφοράς, ηγέτης -κυρίως- εκτός αγωνιστικού χώρου είναι ο 40χρονος, Έντιν Τζέκο που είναι ο μοναδικός που είχε βρεθεί το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας. Θυμίζουμε πως για να βρεθεί στο Μουντιάλ η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είχε αποκλείσει στα playoffs την Ιταλία στη διαδικασία των πέναλτι.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Τζέκο, Κολάσινατς, Βασίλ και Ταμπάκοβιτς είναι οι μόνοι που ξεπερνούν το 30ο έτος της ηλικίας τους, με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να παρατάσσει ένα νεανικό ρόστερ.

Πιθανές ενδεκάδες:

Καναδάς (Τζέσι Μαρς): Κρεπό - Λαριέα, Κορνίλιους, Ντε Φουζερόλ, Τζόνστον - Μίλαρ, Εουστάκιο, Σιγκέ, Μπιουκάναν - Λάριν, Ντέιβιντ.

Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλ - Ντέντιτς, Κάτιτς, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς - Μπαϊρακτάρεβιτς, Τάχροβιτς, Χατζιαχμέτοβιτς, Μέμιτς - Ντεμίροβιτς, Τζέκο.