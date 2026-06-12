Παίζει και η λύση Βρουσάϊ για δεξί μπακ στον Ολυμπιακό

Παίζει σοβαρά και η επιλογή του Μάριου Βρουσάϊ για τον Ολυμπιακό αναφορικά με το δεξιό άκρο της άμυνας, όπως γράφει σήμερα ο Κώστας Νικολακόπουλος στον Πρωταθλητή.

Μπορεί να μην είναι η πρώτη επιλογή, αλλά σίγουρα υπάρχει στο τραπέζι εφόσον οριστικά αποκτηθεί Έλληνας δεξιός μπακ, μετά τον Ισπανό Πάμπλο Μαφέο. Ο Βρουσάϊ είχε μία πολύ καλή σεζόν φέτος στην Πορτογαλία, με 31 παιχνίδια βασικός στη Ρίο Άβε.