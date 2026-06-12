ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παίζει και η λύση Βρουσάϊ για δεξί μπακ στον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παίζει και η λύση Βρουσάϊ για δεξί μπακ στον Ολυμπιακό

Τι ισχύει με την περίπτωση του

Παίζει σοβαρά και η επιλογή του Μάριου Βρουσάϊ για τον Ολυμπιακό αναφορικά με το δεξιό άκρο της άμυνας, όπως γράφει σήμερα ο Κώστας Νικολακόπουλος στον Πρωταθλητή.

Μπορεί να μην είναι η πρώτη επιλογή, αλλά σίγουρα υπάρχει στο τραπέζι εφόσον οριστικά αποκτηθεί Έλληνας δεξιός μπακ, μετά τον Ισπανό Πάμπλο Μαφέο. Ο Βρουσάϊ είχε μία πολύ καλή σεζόν φέτος στην Πορτογαλία, με 31 παιχνίδια βασικός στη Ρίο Άβε.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο κόλπο για Λαΐφη η ΑΕΚ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Σακίρα ξεπέρασε την… Ιταλία σε συμμετοχές στο Μουντιάλ από το 2006

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κατηγορούμενος στη δίκη Μαραντόνα: «Τον είχα είδωλο, δεν μπορούσα να φανταστώ το μοιραίο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος το Μουντιάλ και η εθνική Ιαπωνίας για τον Έντο

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Oμόνοια και Άρης ανακοίνωσαν την ίδια ώρα τα... περί Μοντνόρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παίζει και η λύση Βρουσάϊ για δεξί μπακ στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Στον… αφρό της επικαιρότητας το μέλλον του Λαΐφη - Το ενδιαφέρον και τα ενδεχόμενα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κρίσιμες ώρες για Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Καναδάς-Βοσνία/Ερζεγοβίνη: Πρεμιέρα για τους οικοδεσπότες κόντρα στην παρέα του Τζέκο

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Έρχονται εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ: Ο Παπαδόπουλος και ο Κούτσακος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Άρχισε η αναβάθμιση στην ΑΕΚ - Τότε έκανε... κλικ στον Ρόκα ο Λαγιούνι

ΑΕΚ

|

Category image

Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (12/06)

TV

|

Category image

Το έφερε... τούμπα η Κορέα επί της Τσεχίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Το Μεξικό καθάρισε με κυριαρχική εμφάνιση τους Αφρικανούς στην πρεμιέρα των τριών αποβολών

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ο Γιλντιρίμ ζήτησε συγγνώμη από τους διαιτητές του Game 3 των τελικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη