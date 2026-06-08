Συμφωνία με άλλους τρεις Κύπριους για τον Εθνικό

Νέο τριπλό μεταγραφικό κτύπημα για τον Εθνικό. Η ομάδα της Άχνας προχώρησε στην απόκτηση ακόμη τριών Κύπριων ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα προχώρησε στην απόκτηση του αμυντικού Λευτέρη Χατζηκωνσταντή που ήταν στον ΑΣΙΛ, του επίσης αμυντικού Χρίστου Πασιαρδή που ήταν στην ΠΑΕΕΚ και του Άντρις Νεοφύτου που ήταν στην Καρμιώτισσα.

Ο Χατζηκωνσταντής μέτρησε 26 συμμετοχές με την φανέλα του ΑΣΙΛ. Ο Πασιαρδής μέτρησε 26 συμμετοχές με την φανέλα της ΠΑΕΕΚ και ο Νεοφύτου 27 συμμετοχές με την φανέλα της Καρμιώτισσας.

Εννέα νέα αποκτήματα

Μαζί με τους Χατζηκωνσταντή, Πασιαρδή και Νεοφύτου έγιναν εννέα τα νέα αποκτήματα. Τα υπόλοιπα έξι είναι οι Παουλίνο, Μέιρα, Αλέξης Θεοχάρους, Θεοδόσης Σιαθάς, Τιμόθεος Παύλου και Λευτέρης Αλαμπρίτης.