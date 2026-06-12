Η Σακίρα ξεπέρασε την… Ιταλία σε συμμετοχές στο Μουντιάλ από το 2006

Η Σακίρα ήταν το κεντρικό πρόσωπο του show που στήθηκε πριν την πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική (2-0).

Η Κολομβιανή ποπ σταρ ανέλαβε την διασκέδαση του κοινού για τέταρτη φορά σε Μουντιάλ. Έτσι ξεπέρασε σε… συμμετοχές από το 2006 και μετά την Ιταλία.

Η «σκουάντρα ατζούρα» απουσιάζει από τρίτη σερί διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ μαζί με την Σακίρα συνυπήρξαν στα Μουντιάλ του 2006, του 2010 και του 2014.