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Κρίσιμες ώρες για Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Κρίσιμες ώρες για Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

Επιμένει πως δεν θέλει να φύγει, πιέζει η Αλ Σαντ

Δέκα μέρες απέμειναν για την έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ και το θέμα του προπονητή παραμένει ανοιχτό. Στα γραφεία της ΠΑΕ έφτασε μεγάλη πρόταση για τον Ραζβάν Λουτσέσκου από την Αλ Σαντ, με τον Ρουμάνο τεχνικό πάντως να επιμένει πως θέλει να τιμήσει το συμβόλαιό του. Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει πως δεν έχει κάνει καμία επαφή με τους Άραβες.

Είναι προφανές πως το μπαλάκι έχει περάσει στον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος και θα κληθεί να αποφασίσει άμεσα αν θα πωληθεί ο Λουτσέσκου ή αν θα παραμείνει στον πάγκο, ενώ ο Ρουμάνος προπονητής δεν θέλει να «χρεωθεί» μια ακόμη αποχώρηση από τον σύλλογο, μετά από αυτή του 2019, όταν έφυγε για την Αλ Χιλάλ, που τότε είχε καταβάλει τη ρήτρα των 2 εκατ. ευρώ που υπήρχε στο συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς.

Περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις δεν υπάρχουν, καθώς ο ΠΑΟΚ χάνει χρόνο για τον σχεδιασμό της νέας περιόδου έχοντας-θυμίζουμε-το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του από τις 29 Ιουνίου μέχρι και τις 12 Ιουλίου στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας και το πρώτο του επίσημο ματς στις 22 Ιουλίου.

Στα μεταγραφικά υπάρχει στασιμότητα, αν και κάποια θέματα θέλουν άμεση επίλυση. Ο Τόμας Κεντζιόρα, που με Λουτσέσκου ήταν στα πλάνα για παραμονή, φημολογείται έντονα πως έχει συμφωνήσει με την Ντινάμο Κιέβου, με τον 31χρονο Πολωνό αμυντικό να μένει ελεύθερος στο τέλος του μήνα, ενώ ο Κίριλ Ντεσμπόντοφ διαψεύδει τα περί επαφών με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και τονίζει πως έχει συμβόλαιο που θέλει να τηρήσει.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή, ο Λέο Μάτος ο Αντρέ Βιεϊρίνια «τρέχουν» θέματα που αφορούν την προετοιμασία της ομάδας, καθώς προχωρούν στο κλείσιμο των τουλάχιστον τεσσάρων φιλικών που θα δώσει η ομάδα στο διάστημα της παραμονής της στην Ολλανδία.

Κατηγορίες

Ελλαδα

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