ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η κλήρωση της Α’ Φάσης του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ολυμπιακό Μέγαρο η κλήρωση των αγώνων της  Α΄  φάσης του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ 2025 – 2026.

Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Προέδρου της ΣΤΟΚ Μαρίνου Τιμοθέου, του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά και της Διευθύντριας Πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας, Αφροδίτης Καλογήρου.

Η κλήρωση των αγώνων της πρώτης φάσης:

ΠΟ Άδωνις Ιδαλίου – Αναγέννηση Λυθροδόντα

Κούριον Επισκοπής – ΑΤΕ / ΠΕΚ Εργατών

ΑΠΟΠ Παλαικύθρου – 4η ομάδα ΠΑΑΟΚ

ΚΝ ΘΟΪ Καλού Χωριού – ΑΠΕΠ Πελενδρίου

2η ομάδα ΠΑΑΟΚ – Μαζωτός FC

Ομόνοια Παλαιομετόχου – ΕΝ Αγ. Αναργύρων ΠΟΚΝΑ

Δίας Στροβόλου – Ευαγόρας Παλληκαρίδης Πάφου

Τριπτόλεμος Ευρύχου – Ελπίδα Αστρομερίτη

Μαντριά FC – Ελπίδα Αφάνειας

Ροτσίδης Μάμμαρι – 3η ομάδα ΠΑΑΟΚ

ΑΕΜ Μουτταγιάκας – Μιλτιάδης Τάλας

1η ομάδα ΠΑΟΚ - ΑΣ Λυθροδόντα

ΚΝ Πραστειού – Πρόοδος Καϊμακλίου

Απόλλων Γερίου – 5η ομάδα ΠΑΑΟΚ

Ελπίδα Ξυλοφάγου – Δυναμό Περβολιών

ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς – ΚΝ Αγίου Αμβροσίου

Οι αγώνες της πρώτης φάσης θα είναι μονοί και θα διεξαχθούν  στις 02 – 03/05/2026.

 

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

