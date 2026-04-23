Η κλήρωση της Α’ Φάσης του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ολυμπιακό Μέγαρο η κλήρωση των αγώνων της Α΄ φάσης του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ 2025 – 2026.

Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Προέδρου της ΣΤΟΚ Μαρίνου Τιμοθέου, του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά και της Διευθύντριας Πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας, Αφροδίτης Καλογήρου.

Η κλήρωση των αγώνων της πρώτης φάσης:

ΠΟ Άδωνις Ιδαλίου – Αναγέννηση Λυθροδόντα

Κούριον Επισκοπής – ΑΤΕ / ΠΕΚ Εργατών

ΑΠΟΠ Παλαικύθρου – 4η ομάδα ΠΑΑΟΚ

ΚΝ ΘΟΪ Καλού Χωριού – ΑΠΕΠ Πελενδρίου

2η ομάδα ΠΑΑΟΚ – Μαζωτός FC

Ομόνοια Παλαιομετόχου – ΕΝ Αγ. Αναργύρων ΠΟΚΝΑ

Δίας Στροβόλου – Ευαγόρας Παλληκαρίδης Πάφου

Τριπτόλεμος Ευρύχου – Ελπίδα Αστρομερίτη

Μαντριά FC – Ελπίδα Αφάνειας

Ροτσίδης Μάμμαρι – 3η ομάδα ΠΑΑΟΚ

ΑΕΜ Μουτταγιάκας – Μιλτιάδης Τάλας

1η ομάδα ΠΑΟΚ - ΑΣ Λυθροδόντα

ΚΝ Πραστειού – Πρόοδος Καϊμακλίου

Απόλλων Γερίου – 5η ομάδα ΠΑΑΟΚ

Ελπίδα Ξυλοφάγου – Δυναμό Περβολιών

ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς – ΚΝ Αγίου Αμβροσίου

Οι αγώνες της πρώτης φάσης θα είναι μονοί και θα διεξαχθούν στις 02 – 03/05/2026.