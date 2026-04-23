Η κλήρωση της Α’ Φάσης του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ολυμπιακό Μέγαρο η κλήρωση των αγώνων της Α΄ φάσης του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ 2025 – 2026.
Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε στην παρουσία του Προέδρου της ΣΤΟΚ Μαρίνου Τιμοθέου, του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά και της Διευθύντριας Πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας, Αφροδίτης Καλογήρου.
Η κλήρωση των αγώνων της πρώτης φάσης:
ΠΟ Άδωνις Ιδαλίου – Αναγέννηση Λυθροδόντα
Κούριον Επισκοπής – ΑΤΕ / ΠΕΚ Εργατών
ΑΠΟΠ Παλαικύθρου – 4η ομάδα ΠΑΑΟΚ
ΚΝ ΘΟΪ Καλού Χωριού – ΑΠΕΠ Πελενδρίου
2η ομάδα ΠΑΑΟΚ – Μαζωτός FC
Ομόνοια Παλαιομετόχου – ΕΝ Αγ. Αναργύρων ΠΟΚΝΑ
Δίας Στροβόλου – Ευαγόρας Παλληκαρίδης Πάφου
Τριπτόλεμος Ευρύχου – Ελπίδα Αστρομερίτη
Μαντριά FC – Ελπίδα Αφάνειας
Ροτσίδης Μάμμαρι – 3η ομάδα ΠΑΑΟΚ
ΑΕΜ Μουτταγιάκας – Μιλτιάδης Τάλας
1η ομάδα ΠΑΟΚ - ΑΣ Λυθροδόντα
ΚΝ Πραστειού – Πρόοδος Καϊμακλίου
Απόλλων Γερίου – 5η ομάδα ΠΑΑΟΚ
Ελπίδα Ξυλοφάγου – Δυναμό Περβολιών
ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς – ΚΝ Αγίου Αμβροσίου
Οι αγώνες της πρώτης φάσης θα είναι μονοί και θα διεξαχθούν στις 02 – 03/05/2026.