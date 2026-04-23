Τέλος η σεζόν για Γκιουλέρ και Μιλιτάο στη Ρεάλ!

Διπλό πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που χάνει τους Αρντά Γκιουλέρ και Έντερ Μιλιτάο μέχρι το τέλος της σεζόν, με τον τραυματισμό του δεύτερου να δημιουργεί ανησυχία ακόμη και για το Μουντιάλ.

Άσχημα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι Αρντά Γκιουλέρ και Έντερ Μιλιτάο υπέστησαν τραυματισμούς στον οπίσθιο μηριαίο και θα χάσουν το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Τούρκος εξτρέμ τραυματίστηκε στο δεξί πόδι, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ στο αριστερό, με την περίπτωση του τελευταίου να προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία.

Οι δύο παίκτες αποκόμισαν τα προβλήματα στο ματς με την Αλαβές. Ο Μιλιτάο αποχώρησε άμεσα, ενώ ο Γκιουλέρ συνέχισε αλλά τελικά οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό του.

Ιδιαίτερα για τον Μιλιτάο υπάρχουν αμφιβολίες ενόψει Μουντιάλ, καθώς ταλαιπωρείται από επαναλαμβανόμενους μυϊκούς τραυματισμούς τη φετινή σεζόν. Αντίθετα, για τον Γκιουλέρ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος εγκαίρως.

Ούτε στον Φέτελ αρέσουν οι νέοι κανονισμοί της F1

AUTO MOTO

|

Category image

Οριστικά Τέρζιτς ο αντι-Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα πρόθυρα διάλυσης η Λέστερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με μεγάλη ανατροπή συνεχίζει στη Μαδρίτη ο Τσιτσιπάς!

Τένις

|

Category image

Οιωνός κούπας με 11/12 και το μοναδικό παράδειγμα προς αποφυγή!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Θα ήταν προσβολή - Δεν το αξίζουμε»: Η Ιταλία δεν θέλει να πάρει τη θέση του Ιράν στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μήνυμα Γιαμάλ μετά τον τραυματισμό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Όχι» από CAS σε Ανόρθωση και οριστικό εμπάργκο μεταγραφών!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Νόιερ: «Δεν πρόκειται να ανακοινώσω τίποτα αυτή τη στιγμή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά το δεξί του χέρι

ΑΕΚ

|

Category image

Οριστικά με κόσμο αλλά και με περιορισμούς το Ρεάλ - Χάποελ

EUROLEAGUE

|

Category image

Εκεί που την παρέλαβε

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η αντίδραση του Ταβάρες για τη μη ανάδειξή του σε αμυντικό της σεζόν

EUROLEAGUE

|

Category image

Τα ματς που χάνει ο Γιαμάλ: Το «κλάσικο» και η τελική ευθεία του πρωταθλήματος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρώτο παιχνίδι του β΄ γκρουπ με ξένο διαιτητή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη