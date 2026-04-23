Τέλος η σεζόν για Γκιουλέρ και Μιλιτάο στη Ρεάλ!

Διπλό πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που χάνει τους Αρντά Γκιουλέρ και Έντερ Μιλιτάο μέχρι το τέλος της σεζόν, με τον τραυματισμό του δεύτερου να δημιουργεί ανησυχία ακόμη και για το Μουντιάλ.

Άσχημα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι Αρντά Γκιουλέρ και Έντερ Μιλιτάο υπέστησαν τραυματισμούς στον οπίσθιο μηριαίο και θα χάσουν το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Τούρκος εξτρέμ τραυματίστηκε στο δεξί πόδι, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ στο αριστερό, με την περίπτωση του τελευταίου να προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία.

Οι δύο παίκτες αποκόμισαν τα προβλήματα στο ματς με την Αλαβές. Ο Μιλιτάο αποχώρησε άμεσα, ενώ ο Γκιουλέρ συνέχισε αλλά τελικά οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό του.

Ιδιαίτερα για τον Μιλιτάο υπάρχουν αμφιβολίες ενόψει Μουντιάλ, καθώς ταλαιπωρείται από επαναλαμβανόμενους μυϊκούς τραυματισμούς τη φετινή σεζόν. Αντίθετα, για τον Γκιουλέρ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος εγκαίρως.

