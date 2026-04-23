Ανακοίνωση ΑΕΚ: «Καμία εξέλιξη στον προγραμματισμό, θα μιλήσει ο Καραπατάκης»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Επίσημη τοποθέτηση από τους Λαρνακείς
Η ΑΕΚ, με ανακοίνωση της αναφέρει:
Η ΑΕΚ Λάρνακας ενημερώνει ότι, σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της νέας αγωνιστικής περιόδου, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη ή απόφαση προς ανακοίνωση, με την ομάδα να παραμένει συγκεντρωμένη στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.
Η διοίκηση της ΑΕΚ, καθώς και ο Πρόεδρος κ. Άντρος Καραπατάκης, θα τοποθετηθούν αναλυτικά επί όλων των θεμάτων που αφορούν την ομάδα σε προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.