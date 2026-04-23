Κορυφαία επίδοση καριέρας για τη Νατάσα Λάππα στο 2ο Grand Slam της χρονιάς

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η Νατάσα Λάππα στο 2ο Sailing Grand Slam του 2026, το γνωστό ως French Olympic Week 2026 που διεξάχθηκε στην Hyères της Γαλλίας, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση της καριέρας της σε διοργάνωση αυτού του επιπέδου.

Η Κύπρια αθλήτρια κατέλαβε την 18η θέση στη γενική κατάταξη, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, όπου είχε τερματίσει 32η. Η επίδοση αυτή αποτελεί το κορυφαίο αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα σε αγώνα World Cup / Grand Slam, αλλά και γενικότερα σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Η πορεία της στον αγώνα χαρακτηρίστηκε από συνέπεια και ανταγωνιστικότητα στις ιστιοδρομίες, με κορυφαία στιγμή την 5η θέση σε μία από τις κούρσες. Παράλληλα, σε άλλες κούρσες τερμάτισε 9η, 13η, 14η και τρεις φορές στη 15η θέση, διατηρώντας σταθερή παρουσία εντός της πρώτης 20άδας. Στην τελευταία της κούρσα, η προσπάθειά της επηρεάστηκε από τεχνικό πρόβλημα (απώλεια τιμονιού), το οποίο δεν της επέτρεψε να τερματίσει κάτι που την έριξε κατά μια θέση – αν και έχει ίδιους βαθμούς με την 17η.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία της στον Χρυσό Στόλο, όπου αγωνίστηκε απέναντι στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή αγωνιστική της πρόοδο, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον. Πλέον η 25χρονη αθλήτρια των IQFOIL καθιερώνεται στον Χρυσό Στόλο των IQFOIL, θέση που δεν ήταν καθόλου δεδομένη πριν δύο χρόνια.

Να σημειωθεί ότι, ο αγώνας στη Hyères αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του διεθνούς καλενταριού ιστιοπλοΐας, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο κορυφαίους αθλητές.

Επόμενος σταθμός για την Λάππα είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, 16-23 Μαΐου.

Την Νατάσα Λάππα στηρίζουν οι: Allwyn Κύπρου, MATA Limassol, τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών «Beyond the Medal» του ENA Foundation, #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028» και Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος «Α.Γ. Λεβέντη», ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μέσω του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης, η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού.