Ο serial-winner Πεπ πάει για το 5ο πρωτάθλημα κόντρα στον Αρτέτα, με λιγότερες μέρες στην κορυφή!

Η Σίτι επέστρεψε στο ρετιρέ από το βράδυ της Τετάρτης ολοκληρώνοντας μια τεράστια επαναφορά στη βαθμολογία, φεύγοντας από την έδρα της Μπέρνλι με το 1-0 χάρη σε γκολ του Χάαλαντ για να είναι 1η στην ισοβαθμία με καλύτερη επίθεση.

Οι «πολίτες», αν αυτή είναι η τελευταία σεζόν του Γκουαρδιόλα στον πάγκο, θέλουν να ολοκληρώσουν τη μεγάλη ανατροπή με φιέστα στο φινάλε του πρωταθλήματος. Αν το πετύχουν κι αυτό, θα έχουν μετρήσει 5 πρωταθλήματα στην εποχή που ο Αρτέτα ως κόουτς της Άρσεναλ κοντράρει τους «γαλάζιους» του Μάντσεστερ.

Το σημαντικό της υπόθεσης είναι πως ο Καταλανός κατακτητής της Premier League θα έχει καταφέρει στα χρόνια της παρουσίας του άλλοτε «μαθητή» του, στο «τιμόνι» των Λονδρέζων, να πανηγυρίσει και 5ο τίτλο, με λιγότερες μέρες παρουσίας στην κορυφή!

Από τις 20 του Δεκέμβρη του 2019, όταν και προσελήφθη ο νυν κόουτς της Άρσεναλ, η δική του ομάδα έχει παραμείνει στην 1η θέση για 539 μέρες. Σε αυτό το διάστημα, δεν έχει πάρει ούτε μια φορά το τρόπαιο.

Ο Πεπ και η Σίτι, με μόλις 453 μέρες, έχουν ήδη 4 τίτλους και πηγαίνουν γι’ ακόμα έναν, το αργότερο στις επόμενες 30 μέρες, πράγμα που σημαίνει ότι πάλι θα μετρούν 473 στην κορυφή. Και πάλι θα είναι 86 μέρες λιγότερες από τις 569 των «κανονιέρηδων» στο φινάλε της φετινής σεζόν!

Σάκοτα: «Το ματς με τον Ολυμπιακό είναι το πιο δυνατό τεστ πριν το Final Four του BCL»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Sold out στο ΓΣΠ ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λαμίν Γιαμάλ: Ανησυχία για τον τραυματισμό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κουμπώνει» παντού ο «Ταλιμπάν»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ακραία αισχροκέρδεια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τέλος» ο Ρανιέρι από την Ρόμα μετά την κόντρα του με τον Γκασπερίνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Sold out τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για τον τελικό

Ελλάδα

|

Category image

Ήττα στις λεπτομέρειες για τη Σάκκαρη από την Πλίσκοβα

Τένις

|

Category image

Μάικ Τζέιμς: Επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποφασισμένοι να δώσουν τα πάντα στον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Σκέφτομαι την Πάλας, υπάρχουν συζητήσεις για τη νέα σεζόν!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga - 31η αγωνιστική: «Χαμός» για Ευρώπη και σωτηρία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει με σπασμένα φρένα ο Μαέ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα είπε ξανά με τον κόσμο η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ – Ορίστηκε και η επόμενη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ποια θα είναι η εξέλιξη με τον Μαρκίνιος;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη