Ο serial-winner Πεπ πάει για το 5ο πρωτάθλημα κόντρα στον Αρτέτα, με λιγότερες μέρες στην κορυφή!

Η Σίτι επέστρεψε στο ρετιρέ από το βράδυ της Τετάρτης ολοκληρώνοντας μια τεράστια επαναφορά στη βαθμολογία, φεύγοντας από την έδρα της Μπέρνλι με το 1-0 χάρη σε γκολ του Χάαλαντ για να είναι 1η στην ισοβαθμία με καλύτερη επίθεση.

Οι «πολίτες», αν αυτή είναι η τελευταία σεζόν του Γκουαρδιόλα στον πάγκο, θέλουν να ολοκληρώσουν τη μεγάλη ανατροπή με φιέστα στο φινάλε του πρωταθλήματος. Αν το πετύχουν κι αυτό, θα έχουν μετρήσει 5 πρωταθλήματα στην εποχή που ο Αρτέτα ως κόουτς της Άρσεναλ κοντράρει τους «γαλάζιους» του Μάντσεστερ.

Το σημαντικό της υπόθεσης είναι πως ο Καταλανός κατακτητής της Premier League θα έχει καταφέρει στα χρόνια της παρουσίας του άλλοτε «μαθητή» του, στο «τιμόνι» των Λονδρέζων, να πανηγυρίσει και 5ο τίτλο, με λιγότερες μέρες παρουσίας στην κορυφή!

Από τις 20 του Δεκέμβρη του 2019, όταν και προσελήφθη ο νυν κόουτς της Άρσεναλ, η δική του ομάδα έχει παραμείνει στην 1η θέση για 539 μέρες. Σε αυτό το διάστημα, δεν έχει πάρει ούτε μια φορά το τρόπαιο.

Ο Πεπ και η Σίτι, με μόλις 453 μέρες, έχουν ήδη 4 τίτλους και πηγαίνουν γι’ ακόμα έναν, το αργότερο στις επόμενες 30 μέρες, πράγμα που σημαίνει ότι πάλι θα μετρούν 473 στην κορυφή. Και πάλι θα είναι 86 μέρες λιγότερες από τις 569 των «κανονιέρηδων» στο φινάλε της φετινής σεζόν!

