Οι εξελίξεις με Άλισον και η περίπτωση Ντι Γκρεγκόριο για Λίβερπουλ!

Οι Ιταλοί αναφέρουν πως αν ο Άλισον αποφασίσει να πάρει τον δρόμο προς το Τορίνο το φετινό καλοκαίρι για να υπηρετήσει τη Γιουβέντους, τότε εκείνη θα φροντίσει και για την επόμενη μέρα στην εστία των «κόκκινων» με τον … Ντι Γκρεγκόριο!

Ο Ιταλός πορτιέρε της «Γηραιάς Κυρίας» είχε βρεθεί κοντά στο κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ και το 2024 και ίσως έχει έρθει η στιγμή, μια διετία αργότερα, ώστε να υπηρετήσει το αγγλικό κλαμπ.

Η Gazzetta dello Sport αναφέρει πως έχουν υπάρξει νέες επαφές των ανθρώπων της Γιουβέντους με τους εκπροσώπους του Άλισον για την πιθανότητα να συνεργαστούν οι δύο πλευρές από το φετινό καλοκαίρι. «Οι εμπλεκόμενοι θέλουν να φτάσουν μέχρι και την ολοκλήρωση του deal» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Βέβαια, γίνεται λόγος για αξιώσεις της Λίβερπουλ που φτάνουν στα 17 εκατομμύρια λίρες, ωστόσο, μπορεί να υπάρξει και επιλογή που να περιλαμβάνει τη μετακίνηση του Ντι Γκρεγκόριο στο «Άνφιλντ»!

england365.gr