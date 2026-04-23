Ροζίνιορ: Η πιο αποτυχημένη επιλογή στα χρονικά της Τσέλσι

Περί τις 106 μέρες θητείας. Δηλαδή τρεις μήνες και κάτι. Με την Τσέλσι παντελώς χαμένη στον αγωνιστικό χώρο, με το γκολ να έχει γίνει ακατόρθωτη αποστολή, με τις αρνητικές επιδόσεις να γυρίζουν τον κόσμο και τον σύλλογο σε άλλον αιώνα και πιο συγκεκριμένα στις αρχές του 1900…

Ο Ροζίνιορ από το Στρασβούργο αποφάσισε ν’ αποδεχθεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας, αλλά ποτέ όταν κάνεις μια επιλογή, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Και ο 41χρονος προπονητής έμαθε ότι αρκετές φορές τα πράγματα εξελίσσονται πολύ χειρότερα απ’ ό,τι μπορεί να έχεις φανταστεί.

Ακόμα κι αν έχεις υπολογίσει κάθε ρίσκο. Άσχετα, αν η τσέπη σου στο τέλος της ημέρας θα έχει γεμίσει περισσότερο από τις μέρες που θ’ αναγράφονται στο βιογραφικό ως παρουσία στο κλαμπ…

Και μπορεί – όπως συμβαίνει σχεδόν πάντοτε – η έναρξη της παρουσίας του Ροζίνιορ στην άκρη του πάγκου των «μπλε» να ήταν τέτοια που έδειχνε να προσφέρει νέο αέρα στο κλαμπ και αγωνιστικά να βγαίνει μια αντίδραση, αλλά σύντομα όλα έγιναν προβληματικά.

Τα 23 παιχνίδια της θητείας του πρώην, πλέον, τεχνικού της Τσέλσι στην τεχνική ηγεσία, είναι τα λιγότερα τα οποία έχει μετρήσει ως μόνιμος – εξαιρώντας όλους τους υπηρεσιακούς – προπονητής των «μπλε», οποιοσδήποτε άλλος βρέθηκε στον δρόμο της Τσέλσι, σε ολόκληρη την ιστορία της!

Κι όχι μονάχα στην παρουσία της BlueCo στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά στα χρονικά ύπαρξης του λονδρέζικου συλλόγου!

Κάποια παιχνίδια περισσότερα έμεινε ο Γκρέιαμ Πότερ που επίσης έφυγε ως αποτυχημένος το 2023, με 31 ματς στον «λογαριασμό» του. Στα 32 με μόλις 5 νίκες είχε σταματήσει το 1979 ο Ντάνι Μπλάνσφλαουερ! Εκείνος, είχε παραλάβει ένα… χάος όταν πήρε το «τιμόνι» στα χέρια του και στο πρώτο του παιχνίδι η Τσέλσι είχε διασυρθεί με το 7-2 από την Μίντλεσμπρο! Ως ποδοσφαιριστής, φυσικά, θα μνημονεύεται για την προσφορά του στο νταμπλ της Τότεναμ, το '61.

Με 36 παιχνίδια στο βιογραφικό του, ως προπονητής της Τσέλσι, έφυγε το 2009 ο Λουίζ Φελίπε Σκολάρι και στα 40 απομακρύνθηκε το 2012 ο Βίλας – Μπόας με… τις ευλογίες των παικτών που πήραν την ομάδα από το χέρι εκείνη τη χρονιά και την ανέβασαν στην κορυφή της Ευρώπης.

