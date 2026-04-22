Πρωταθλήτρια η Αναγέννηση Δερύνειας

Η Αναγέννηση Δερύνειας κατέκτησε τον τίτλο του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας περιόδου 2025 - 2026.

Στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής του πρώτου ομίλου, νίκησε εκτός έδρας με 4-1 την ΑΕΝ και έφθασε στους 66 βαθμούς.

Ανεβαίνουν επίσης κατηγορία η ΑΕΠ Πολεμιδιών και ο Ερμής Αραδίππου.

Η αυλαία της 13ης αγωνιστικής άνοιξε την περασμένη Παρασκευή με το νικήφορο 1-0 του Εθνικού Άσσιας επί του Ερμή Αραδίππου.

Συνοπτικά τα σημερινά αποτελέσματα:

Ανόρθωση Μουτταγιάκας - Ασπίς Πύλας 3-1

ΑΕΝ - Αναγέννηση Δερύνειας 1-4

Κέδρος - ΑΕΠ Πολεμιδιών 3-1