Πρωταθλήτρια η Αναγέννηση Δερύνειας
Η Αναγέννηση Δερύνειας κατέκτησε τον τίτλο του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας περιόδου 2025 - 2026.
Στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής του πρώτου ομίλου, νίκησε εκτός έδρας με 4-1 την ΑΕΝ και έφθασε στους 66 βαθμούς.
Ανεβαίνουν επίσης κατηγορία η ΑΕΠ Πολεμιδιών και ο Ερμής Αραδίππου.
Η αυλαία της 13ης αγωνιστικής άνοιξε την περασμένη Παρασκευή με το νικήφορο 1-0 του Εθνικού Άσσιας επί του Ερμή Αραδίππου.
Συνοπτικά τα σημερινά αποτελέσματα:
Ανόρθωση Μουτταγιάκας - Ασπίς Πύλας 3-1
ΑΕΝ - Αναγέννηση Δερύνειας 1-4
Κέδρος - ΑΕΠ Πολεμιδιών 3-1