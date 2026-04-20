Γ’ Κατηγορία: Τρίτη και Τετάρτη οι αγώνες της 13ης αγωνιστικής
Οι αλλαγές που προέκυψαν μετά τη σκόνη του Σαββάτου (18/04)
Την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου θα γίνουν οι τρεις αγώνες της 13ης αγωνιστικής που είχαν αναβληθεί το περασμένο Σάββατο λόγω σκόνης.
Η αυλαία στον πρώτο όμιλο άνοιξε την Παρασκευή 17/4 με το νικηφόρο 1-0 του Εθνικού Άσσιας επί του Ερμή Αραδίππου.
Προηγείται η Αναγέννηση Δερύνειας με 63 βαθμούς και ακολουθούν:
ΑΕΠ Πολεμιδιών 58, Ερμής Αραδίππου 56, Εθνικός Άσσιας 52, Κέδρος 48, Ανόρθωση Μουτταγιάκας 33, Ασπίς Πύλας 27 και ΑΕΝ 25 βαθμούς.
Το πρόγραμμα της Τετάρτης / 17:00
Ανόρθωση Μουτταγιάκας - Ασπίς Πύλας
Κέδρος Αγίας Μαρίνας Σκυλούρας - ΑΕΠ Πολεμιδιών
ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου Βρυσούλλων - Αναγέννηση Δερύνειας
Στο δεύτερο όμιλο όλες οι αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 17:00 ως ακολούθως:
Άτλας Αγλαντζιάς - Οθέλλος Αθηαίνου
Ομόνοια Ψευδά - Π.Ο. Ορμήδειας
Κούρης Ερήμης - ΑΠΟΝΑ
ΘΟΪ Λακατάμιας - F.C. Λειβάδια
Στη βαθμολογία προηγείται ο ΠΟ Ορμήδειας με 39 βαθμούς και ακολουθούν:
Οθέλλος Αθηαίνου 36, ΘΟΪ Λακατάμιας 35, FC Λειβάδια 34, Ομόνοια Ψευδά 31, Κούρης Ερήμης 30, Άτλας Αγλαντζιάς 28, ΑΠΟΝΑ 3 βαθμούς.