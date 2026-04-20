Γ’ Κατηγορία: Τρίτη και Τετάρτη οι αγώνες της 13ης αγωνιστικής

Γ’ Κατηγορία: Τρίτη και Τετάρτη οι αγώνες της 13ης αγωνιστικής

Οι αλλαγές που προέκυψαν μετά τη σκόνη του Σαββάτου (18/04)

Την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου θα γίνουν οι τρεις αγώνες της 13ης αγωνιστικής που είχαν αναβληθεί το περασμένο Σάββατο λόγω σκόνης.

Η αυλαία στον πρώτο όμιλο άνοιξε την Παρασκευή 17/4 με το νικηφόρο 1-0 του Εθνικού Άσσιας επί του Ερμή Αραδίππου.

Προηγείται η Αναγέννηση Δερύνειας με 63 βαθμούς και ακολουθούν:

ΑΕΠ Πολεμιδιών 58, Ερμής Αραδίππου 56, Εθνικός Άσσιας 52, Κέδρος 48, Ανόρθωση Μουτταγιάκας 33, Ασπίς Πύλας 27 και ΑΕΝ 25 βαθμούς.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης / 17:00

Ανόρθωση Μουτταγιάκας - Ασπίς Πύλας

Κέδρος Αγίας Μαρίνας Σκυλούρας - ΑΕΠ Πολεμιδιών

ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου Βρυσούλλων  - Αναγέννηση Δερύνειας

Στο δεύτερο όμιλο όλες οι αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 17:00 ως ακολούθως:

Άτλας Αγλαντζιάς - Οθέλλος Αθηαίνου

Ομόνοια Ψευδά - Π.Ο. Ορμήδειας

Κούρης Ερήμης - ΑΠΟΝΑ

ΘΟΪ Λακατάμιας - F.C. Λειβάδια

Στη βαθμολογία προηγείται ο ΠΟ Ορμήδειας με 39 βαθμούς και ακολουθούν:

Οθέλλος Αθηαίνου 36, ΘΟΪ Λακατάμιας 35, FC Λειβάδια 34, Ομόνοια Ψευδά 31, Κούρης Ερήμης 30, Άτλας Αγλαντζιάς 28, ΑΠΟΝΑ 3 βαθμούς.

Γ’ Κατηγορία: Τρίτη και Τετάρτη οι αγώνες της 13ης αγωνιστικής

