Νέο εμπάργκο στην Ανόρθωση - Δεν αφορά την υπόθεση Φερέιρα

Νέο εμπάργκο μεταγραφών επιβλήθηκε από τη FIFA στην Ανόρθωση, με την ομάδα της Αμμοχώστου να ενημερώνει τα ΜΜΕ ότι δεν αφορά την υπόθεση Έλντερ Φερέιρα.

Σύμφωνα με την «Κυρία» το εμπάργκο που έχει επιβληθεί αφορά τα οφειλόμενα στον Ματζίντ Γουαρίς και πρόκειται για απαγόρευση η οποία θα αρθεί όταν οι κυανόλευκοι πετύχουν διακανονισμό με τον Γκανέζο πρώην ποδοσφαιριστή τους.

Συνεπώς τα νεότερα από το CAS και την προσφυγή της Ανόρθωσης για την υπόθεση Φερέιρα ακόμη αναμένονται.