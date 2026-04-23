Αρμπελόα: «Ο Μπαπέ μπορεί να κάνει like στον Μουρίνιο, στην Τζούλια Ρόμπερτς, δεν με νοιάζει»

Ο Άλβαρο Αρμπελόα απάντησε με χιούμορ, σε ερώτηση σχετικά με τον Κιλιάν Μπαπέ που έκανε like σε ανάρτηση, η οποία ζητούσε την επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ολοένα και πιο τεταμένη, μετά και την γνωστοποίηση της είδησης πως ο Κιλιάν Μπαπέ έκανε like σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνέδεε τον Ζοζέ Μουρίνιο με μια πιθανή επιστροφή του στην «βασίλισσα».

Η αλληλεπίδραση αυτή προσέλκυσε γρήγορα την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τροφοδοτώντας εικασίες μεταξύ των οπαδών σχετικά με τα εσωτερικά των «μερένχες» και τις πιθανές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στον πάγκο τους.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του πάντως, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, απέρριψε τα σενάρια αυτά με μια αρκετά... ειλικρινής απάντηση, συγκρίνοντας μάλιστα τον «Special One» με την... Τζούλια Ρόμπερτς.

«Δεν με νοιάζει αν (ο Μπαπέ) κάνει like σε μια ανάρτηση για τον Μουρίνιο, την Τζούλια Ρόμπερτς ή οποιονδήποτε άλλον», δήλωσε ο Ισπανός με μία γερή δόση χιούμορ, θέλοντας έτσι να υποβαθμίσει τη σημασία της διαδικτυακής δραστηριότητας του Γάλλου επιθετικού.

Τα σχόλια του νεαρού τεχνικού στοχεύουν ξεκάθαρα στο να τερματίσουν τις αυξανόμενες αφηγήσεις που συνδέουν τις προτιμήσεις των παικτών με τις αποφάσεις της διοίκησης. Η αλήθεια είναι όμως πως, παρά τις συνεχιζόμενες φήμες για τον μέλλον του Αρμπελόα στο πάγκο της «βασίλισσας», ο μαδριλένικος σύλλογος δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη καμία αλλαγή.

Σάκοτα: «Το ματς με τον Ολυμπιακό είναι το πιο δυνατό τεστ πριν το Final Four του BCL»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Sold out στο ΓΣΠ ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λαμίν Γιαμάλ: Ανησυχία για τον τραυματισμό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κουμπώνει» παντού ο «Ταλιμπάν»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ακραία αισχροκέρδεια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τέλος» ο Ρανιέρι από την Ρόμα μετά την κόντρα του με τον Γκασπερίνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Sold out τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για τον τελικό

Ελλάδα

|

Category image

Ήττα στις λεπτομέρειες για τη Σάκκαρη από την Πλίσκοβα

Τένις

|

Category image

Μάικ Τζέιμς: Επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποφασισμένοι να δώσουν τα πάντα στον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Σκέφτομαι την Πάλας, υπάρχουν συζητήσεις για τη νέα σεζόν!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga - 31η αγωνιστική: «Χαμός» για Ευρώπη και σωτηρία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει με σπασμένα φρένα ο Μαέ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα είπε ξανά με τον κόσμο η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ – Ορίστηκε και η επόμενη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ποια θα είναι η εξέλιξη με τον Μαρκίνιος;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη