Αρμπελόα: «Ο Μπαπέ μπορεί να κάνει like στον Μουρίνιο, στην Τζούλια Ρόμπερτς, δεν με νοιάζει»

Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ολοένα και πιο τεταμένη, μετά και την γνωστοποίηση της είδησης πως ο Κιλιάν Μπαπέ έκανε like σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνέδεε τον Ζοζέ Μουρίνιο με μια πιθανή επιστροφή του στην «βασίλισσα».

Η αλληλεπίδραση αυτή προσέλκυσε γρήγορα την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τροφοδοτώντας εικασίες μεταξύ των οπαδών σχετικά με τα εσωτερικά των «μερένχες» και τις πιθανές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στον πάγκο τους.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του πάντως, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, απέρριψε τα σενάρια αυτά με μια αρκετά... ειλικρινής απάντηση, συγκρίνοντας μάλιστα τον «Special One» με την... Τζούλια Ρόμπερτς.

«Δεν με νοιάζει αν (ο Μπαπέ) κάνει like σε μια ανάρτηση για τον Μουρίνιο, την Τζούλια Ρόμπερτς ή οποιονδήποτε άλλον», δήλωσε ο Ισπανός με μία γερή δόση χιούμορ, θέλοντας έτσι να υποβαθμίσει τη σημασία της διαδικτυακής δραστηριότητας του Γάλλου επιθετικού.

Τα σχόλια του νεαρού τεχνικού στοχεύουν ξεκάθαρα στο να τερματίσουν τις αυξανόμενες αφηγήσεις που συνδέουν τις προτιμήσεις των παικτών με τις αποφάσεις της διοίκησης. Η αλήθεια είναι όμως πως, παρά τις συνεχιζόμενες φήμες για τον μέλλον του Αρμπελόα στο πάγκο της «βασίλισσας», ο μαδριλένικος σύλλογος δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη καμία αλλαγή.

