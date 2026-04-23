Τα ματς που χάνει ο Γιαμάλ: Το «κλάσικο» και η τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Μετά τα κακά μαντάτα με την περίπτωση του Λαμίν Γιαμάλ, ο Χάνσι Φλικ θα τον στερηθεί για το υπόλοιπο της σεζόν και για αρκετά σημαντικά ματς, μεταξύ αυτών και το «Κλάσικο».

Το χειρότερο σενάριο για τον Λαμίν Γιαμάλ επιβεβαιώθηκε, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Θέλτα έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που είχε και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με την Μπαρτσελόνα.

Βέβαια, ο σύλλογος ξεκαθάρισε ότι ο 18χρονος εξτρέμ θα δώσει κανονικά το παρών στο Μουντιάλ με την Ισπανία, ωστόσο δεν θα είναι στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, χάνοντας τις έξι τελευταίες αγωνιστικές όπου οι «μπλαουγκράνα» έχουν σημαντικά παιχνίδια στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Η διαφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο +9 ωστόσο τα ματς μέχρι το φινάλε μόνο εύκολα δεν είναι και το αποκορύφωμα είναι το «κλάσικο» στις 10 Μαϊου στο Spotify Camp Nou. Από εκεί και πέρα, η Μπάρτσα φιλοξενείται στην έδρα της «έκπληξη» στη φετινή σεζόν, Χετάφε (7η στην κατηγορία), στην έδρα της 10ης Οσασούνα, στην έδρα της 18ης Αλαβές και στην έδρα της 13ης Βαλένθια ενώ εντός έδρας, πέρα από το ματς με τη Ρεάλ, είναι και αυτό κόντρα στην 5η Μπέτις.

Τα ματς είναι:

Χετάφε - Μπαρτσελόνα (25/04)

Οσασούνα - Μπαρτσελόνα (02/05)

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης (10/05)

Αλαβές - Μπαρτσελόνα (13/05)

Μπαρτσελόνα - Μπέτις (17/05)

Βαλένθια - Μπαρτσελόνα (24/05)

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

