Mόνο με λίστα 30 ατόμων το ΜΕΑΠ – Ομόνοια 29Μ λόγω καθόδου ξένων ηγετών

Όπως ενημέρωση η Ομόνοια 29ης Μαΐου ο αγώνας της απέναντι στην ΜΕΑΠ θα γίνει με την παρουσία μόνο 30 ατόμων από κάθε πλευρά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ζητήθηκε από την Αστυνομία η μεταφορά του αγώνα σε νέα ημερομηνία λόγω της καθόδου ξένων ηγετών στην Κύπρο, όμως δεν ήταν εφικτό, έτσι προτιμήθηκε να γίνει χωρίς τη μεγάλη μάζα των οπαδών.

Η ανακοίνωση:

«Σημαντική ενημέρωση

Λόγω της προεδρίας της Κύπρου στην Ε.Ε και την αυριανή κάθοδο ξένων ηγετών στη Κύπρο ο αυριανός αγώνας με την ΜΕΑΠ μας ζητήθηκε όπως μεταφερθεί.

Δυστυχώς ποδοσφαιριστές και από τις δύο ομάδες έχουν προγραμματισμένο να βρίσκονται εκτός Κύπρου μιας και ο αγώνας είναι ο τελευταίος της χρονιάς πράγμα που καθιστά την μεταφορά του αγώνα αδύνατη.

Ως εκ τούτου και βάση των δεδομένων που είχαμε μπροστά μας και την άρνηση της αστυνομίας να αστυνομεύσει το αυριανό παιχνίδι συμφωνήσαμε και τα δύο σωματεία ο αγώνας να διεξαχθεί με λίστα 30 ατόμων και χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Η άρνηση της αστυνομίας να αστυνομεύσει το παιχνίδι προέκυψε μόλις χθες για αυτό και η ανάγκη του να πάμε σε αυτή την έκτακτη λύση.

Μετάδοση του αυριανού αγώνα θα γίνεται μόνο μέσα από το Omonoia Radio».