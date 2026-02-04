ΚΥΠΕΛΛΟ: Η πρόκριση των Λεμεσιανών που περιμένουν άλλες δυο

Απόλλωνας και ΑΕΛ είναι οι δυο πρώτες ομάδες που θα βρίσκονται στα ημιτελικά του Κυπέλλου Coca – Cola, κερδίζοντας αμφότερες την πρόκριση στην παράταση, αφήνοντας εκτός Ομόνοια Αραδίππου και Ομόνοια.

Πλέον, οι δυο λεμεσιανές ομάδες θα περιμένουν τις άλλες δυο ομάδες που θα απαρτίζουν την τετράδα της διοργάνωσης, από τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών:

Σήμερα, 4 Φεβρουαρίου

Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου 4-2 (2-2)

Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού 1-2 (1-1)

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου

16:00 Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Πάφος F.C. (ΑΕΚ Αρένα)

18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ε.Ν. Παραλιμνίου