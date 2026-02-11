Η τετράδα που θα διεκδικήσει το κύπελλο

Με την Πάφο FC και τον ΑΠΟΕΛ να επιβεβαιώνουν, εύκολα η πρώτη και δύσκολα η δεύτερη, τον τίτλο του φαβορί απέναντι σε Διγενή Μόρφου και Ένωση αντίστοιχα, συμπληρώθηκε το παζλ για τα ημιτελικά του κυπέλλου Coca-Cola Α’ - Β’ Κατηγορίας.

Ήδη στη φάση αυτή είχαν προκριθεί την προηγούμενη εβδομάδα Απόλλωνας και ΑΕΛ, κερδίζοντας στην παράταση την Ομόνοια Αραδίππου και την Ομόνοια αντίστοιχα.

Στην τετράδα οι αγώνες θα προκύψουν έπειτα από κλήρωση, ενώ θα είναι η πρώτη φάση στην οποία θα διεξαχθούν δυο αγώνες για κάθε ζευγάρι (εντός και εκτός κάθε ομάδα) για να βγει το ζευγάρι του τελικού.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών:

Απόλλων - Ομόνοια Αρ. 2-2 (3-2 παρ.)

Ομόνοια - ΑΕΛ 1-1 (1-2 παρ.)

Διγενής Μόρ. - Πάφος FC 0-3

ΑΠΟΕΛ – Ένωση 3-2