ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η τετράδα που θα διεκδικήσει το κύπελλο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η τετράδα που θα διεκδικήσει το κύπελλο

Συμπληρώθηκε η τετράδα της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου

Με την Πάφο FC και τον ΑΠΟΕΛ να επιβεβαιώνουν, εύκολα η πρώτη και δύσκολα η δεύτερη, τον τίτλο του φαβορί απέναντι σε Διγενή Μόρφου και Ένωση αντίστοιχα, συμπληρώθηκε το παζλ για τα ημιτελικά του κυπέλλου Coca-Cola Α’ - Β’ Κατηγορίας. 

Ήδη στη φάση αυτή είχαν προκριθεί την προηγούμενη εβδομάδα Απόλλωνας και ΑΕΛ, κερδίζοντας στην παράταση την Ομόνοια Αραδίππου και την Ομόνοια αντίστοιχα.

Στην τετράδα οι αγώνες θα προκύψουν έπειτα από κλήρωση, ενώ θα είναι η πρώτη φάση στην οποία θα διεξαχθούν δυο αγώνες για κάθε ζευγάρι (εντός και εκτός κάθε ομάδα) για να βγει το ζευγάρι του τελικού.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών:

Απόλλων - Ομόνοια Αρ. 2-2 (3-2 παρ.)

Ομόνοια - ΑΕΛ 1-1 (1-2 παρ.)

Διγενής Μόρ. - Πάφος FC 0-3

ΑΠΟΕΛ – Ένωση 3-2

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΕΛΛΟΟμαδεςΑΠΟΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΕΛΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τεχνικές και μυστικά μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης, σε σεμινάριο που διοργάνωσε στη Λεμεσό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στον τελικό κερδίζοντας ξανά τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Συνεχίζει στην κορυφή η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Με τη... δεύτερη θα ξεφύγει

ΑΕΚ

|

Category image

Η αρχή έγινε, πάει παρακάτω

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τη δική του σειρά συμπληρωμάτων διατροφής NUTRICA παρουσίασε ο Ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τώρα, είναι μεγαλύτερο με Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η τετράδα που θα διεκδικήσει το κύπελλο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

«Αξίζουν πολλά παραπάνω…»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Θα μπορούσε να αρχίσω να κλαίω, αλλά όχι. Με όσα έχω θα συνεχίσω…»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα έγιναν για να έρθει η πρόκριση του ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο κλειστού ο Μίλαν Τράικοβιτς!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η πρόκριση του ΑΠΟΕΛ ήρθε... με συνθήματα κατά του Πρόδρομου Πετρίδη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Mε μπόλικο άγχος στα ημιτελικά ο ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Χριστοδούλου: «Και μόνο η παρουσία μας στους "8" είναι μεγάλη επιτυχία»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη