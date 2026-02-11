Χριστοδούλου: «Και μόνο η παρουσία μας στους "8" είναι μεγάλη επιτυχία»
Διαβάστε όσα είπε ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου μετά το τέλος του αγώνα του Διγενή με την Πάφο και την ήττα με 3-0 στην «Αρένα»...
«Συγχαρητήρια στην Πάφο για την δίκαιη πρόκριση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είχαμε τις προϋποθέσεις που μπορούσαμε να σκοράρουμε ένα γκολ. Τα παιδιά το πάλεψαν, εμείς ως οργανισμός αποκτούμε εμπειρίες μέσα από τέτοια παιχνίδια και σιγά σιγά μεγαλώνουμε. Και μόνο η παρουσία μας στους "8" είναι μεγάλη επιτυχία. Να κρατήσουμε τα θετικά και να συνεχίσουμε»