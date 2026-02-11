LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΕΝΠ 1-1
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκινά στις 18:00 ο προημιτελικός του κυπέλλου ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την ΕΝΠ
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ...
39' - Προσπάθεια από τον Μέουρερ, η μπάλα κόνταρε και πάει κόρνερ
35'- Σουτ του Τομάς, στα χέρια του Παναγιώτου η μπάλα
31' - Πλασέ από κοντά από τον Ντράζιτς, έκλεισε καλά τη γωνία του ο Παναγιώτου κι έδιωξε τον κίνδυνο
22' - ΓΚΟΛ. Ο Μπέλετς έκοψε την εκτέλεση του Μουσιελάνι, ο οποίος όμως στην επαναφορά την έσπρωξε στα δίχτυα
21' - Δίνεται πέναλτι στην Ένωση, για ανατροπή του Κατσιαρή από τον Τομάς
8' - ΓΚΟΛ. Καλή ενέργεια από τον Μαρκίνιος πέρασε στον Ντράζιτς, το σουτ του οποίου κόπηκε από τον Παναγιώτου και στην επαναφορά ο Τομάς την έσπρωξε στα δίχτυα
1' - Έναρξη του αγώνα
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νάνου, Ντέγκενεκ, Λαίφης, Μιρ, Ρόσα, Αμπάγκνα, Μέουρερ, Τομάς, Μαρκίνιος, Ντράζιτς.
ΕΝΠ: Παναγιώτου, Σ. Ιωάννου, Οκέκε, Μουσελιάνι, Σιμονόφσκι, Κατσιάρης, Ίμερι, Σέσκο, Κοζάρ, Έλα, Χαραλάμπους.
ΣΚΟΡΕΡ: 8' Τομάς / 22' Μουσιελάνι
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 41' Μαρκίνιος / 45+1' Ίμερι
Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Στυλιανού Μάριος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη