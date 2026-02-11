ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΕΝΠ 1-1

Δημοσιευτηκε:

Ξεκινά στις 18:00 ο προημιτελικός του κυπέλλου ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την ΕΝΠ

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ...

39' - Προσπάθεια από τον Μέουρερ, η μπάλα κόνταρε και πάει κόρνερ

35'- Σουτ του Τομάς, στα χέρια του Παναγιώτου η μπάλα

31' - Πλασέ από κοντά από τον Ντράζιτς, έκλεισε καλά τη γωνία του ο Παναγιώτου κι έδιωξε τον κίνδυνο

22' - ΓΚΟΛ. Ο Μπέλετς έκοψε την εκτέλεση του Μουσιελάνι, ο οποίος όμως στην επαναφορά την έσπρωξε στα δίχτυα

21' - Δίνεται πέναλτι στην Ένωση, για ανατροπή του Κατσιαρή από τον Τομάς

8' - ΓΚΟΛ. Καλή ενέργεια από τον Μαρκίνιος πέρασε στον Ντράζιτς, το σουτ του οποίου κόπηκε από τον Παναγιώτου και στην επαναφορά ο Τομάς την έσπρωξε στα δίχτυα

1' - Έναρξη του αγώνα

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νάνου, Ντέγκενεκ, Λαίφης, Μιρ, Ρόσα, Αμπάγκνα, Μέουρερ, Τομάς, Μαρκίνιος, Ντράζιτς.

ΕΝΠ: Παναγιώτου, Σ. Ιωάννου, Οκέκε, Μουσελιάνι, Σιμονόφσκι, Κατσιάρης, Ίμερι, Σέσκο, Κοζάρ, Έλα, Χαραλάμπους.

ΣΚΟΡΕΡ: 8' Τομάς / 22' Μουσιελάνι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 41' Μαρκίνιος / 45+1' Ίμερι

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΕΛΛΟΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΑΠΟΕΛ

