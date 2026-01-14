Πανηγύρια, κατεβασμένα κεφάλια, μα χειροκρότημα και στις δυο πλευρές

Ο Απόλλωνας ήταν ο μεγάλος νικητής στο παιχνίδι κυπέλλου με την Ανόρθωση, παίρνοντας την πρόκριση με 2-0 έπειτα από δύο τέρματα του Πέδρο Μάρκες.

Όπως ήταν αναμενόμενο ακολούθησαν πανηγύρια από τους φίλους και τους πρωταγωνιστές των γαλάζιων, ενώ από την άλλη υπήρχαν κατεβασμένα κεφάλια.

Πάντως, χειροκρότημα υπήρχε και στις δυο πλευρές, με τους Απολλωνίστες να γλεντούν την πρόκριση και τους Ανορθωσιάτες να αναγνωρίζουν την προσπάθεια.







