Θα δείξει ο Γενάρης…

Από πολύ νωρίς πριν πλησιάσουμε στη μεταγραφική περίοδο, οι αδυναμίες των ομάδων μας βγήκαν προς τα έξω. Αυτό που φάνηκε είναι πως σχεδόν όλοι χρειάζονται ενίσχυση.

Συνεπώς, θα έπρεπε εδώ και μήνες να βγει το πλάνο του «χειμερινού» εμβολιασμού αλλά και να βρεθούν οι μεταγραφικοί στόχοι. Φτάσαμε στα Χριστούγεννα και όπου να 'σαι μπαίνει και ο Γενάρης.

Οι ομάδες μας θα ξεκινήσουν να ανακοινώνουν ποδοσφαιριστές κι εμείς σιγά - σιγά θα βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα. Είναι γνωστό ότι ο Γενάρης είναι δύσκολος ως προς το να βρει κανείς παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Θα δείξει όμως…

