Η Ίντερ είναι… εδώ: Κάνει το κόλπο με τον Κιέζα

Δεδομένη η ποιότητά του. Η κλάση του. Όμως, ο χρόνος συμμετοχής του περιορισμένος. Από τότε που πήγε στη Λίβερπουλ ο Φεντερίκο Κιέζα δεν αγωνίζεται πολύ. Παρόλα αυτά φέτος έδωσε αρκετές φορές λύσεις στην ομάδα του Άρνε Σλοτ. Με τα γκολ του. Με τις ενέργειές του. Γι’ αυτό τον λόγο και η Ίντερ τον θέλει στο ρόστερ της. Στα πλάνα της.

Όπως έκαναν γνωστό αρκετά ιταλικά ΜΜΕ οι Μιλανέζοι τον έχουν πολύ ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα. Όχι για το καλοκαίρι. Μα για τον Ιανουάριο. Τώρα που… γυρίζει και μπορεί να βοηθήσει με την εμπειρία του και τις εικόνες του το σύνολο του Κρίστιαν Κίβου. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο τίποτα για το μέλλον του Ιταλού επιθετικού.

Η Λίβερπουλ θα μπορούσε να τον κρατήσει. Να τον χρειαστεί. Ειδικά από την ώρα και τη στιγμή που ο τραυματισμός του Αλεξάντερ Ίσακ ήταν αρκετά σοβαρός και θα χρειαστεί να μείνει για πολλούς μήνες εκτός αγωνιστικών πλάνων.

Οι εμφανίσεις του πέρυσι ήταν ελάχιστες. Και συνήθως όχι καλές. Ο Φεντερίκο Κιέζα στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της Λίβερπουλ έχει να θυμάται μόνο το γκολ του με τη Νιούκαστλ στον τελικό του Carabao Cup. Με το γκολ του δεν χάρισε την κούπα στην ομάδα του. Όμως, έδειξε κάποια θετικά στοιχεία.

Ο Ιταλός φέτος είναι πολύ καλύτερος. Πολύ πιο αποτελεσματικός σε κάθε του κίνηση και επαφή με την μπάλα στα πόδια του. Παρόλα αυτά το μέλλον του δεν είναι σίγουρο. Μιας και δεν θα έλεγε όχι αν και εφόσον στα χέρια του φτάσει μία πρόταση από κάποια ομάδα της Ιταλίας. Πόσο μάλλον την Ίντερ. Παρά το γεγονός ότι έχει πλούσιο παρελθόν τόσο με τη Γιουβέντους, όσο και με τη Φιορεντίνα.

Επίσης, η στάση της Λίβερπουλ θα δείξει πολλά πράγματα. Και αν θα τον αφήσει.

