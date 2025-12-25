Το ποστάρισμα με νόημα του Χάαλαντ με αποδέκτη τον Πεπ!
Ο Νορβηγός άσος της Μάντσεστερ Σίτι πόσταρε μία φωτογραφία όλο νόημα, που προοριζόταν για τον προπονητή του.
Λίγο πριν τους αφήσει για τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές, ο Πεπ Γκουαρντιόλα ζύγισε όλους τους παίκτες και τους είπε πως όποιος εμφανιστεί υπέρβαρος δεν πρόκειται να παίξει.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ το έπιασε το μήνυμα και πόσταρε μία ανάρτηση, στην οποία φαίνεται να ζυγίζεται σε μία ζυγαριά και να βγάζει το πόρισμα πως... όλα βαίνουν καλώς!
All good!! pic.twitter.com/M3XyPsptVX— Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 25, 2025
