Φινάλε και ξανά από Ιανουάριο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Κλείνουν οι εκκρεμότητες της α' φάσης του κυπέλλου Coca-Cola
Mπορεί η κλήρωση της φάσης των «16» να έχει γίνει και από την οποία προέκυψαν ντέρμπι, όμως η α΄ φάση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
Κάτι που θα γίνει σήμερα. Έτσι, στις 19:00 η Ανόρθωση θα παίξει στο «Αμμόχωστος» με την Καρμιώτισσα, με την ομάδα που θα προκριθεί να αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα, ενώ στις 17:00 θα κοντραριστούν Σπάρτακος και Εθνικός Άχνας και από αυτό το ζευγάρι θα βγει ο αντίπαλος της Ένωσης.
Όλα τα ματς της β΄ φάσης ορίστηκαν για τον Ιανουάριο.
Αναλυτικά:
Τετάρτη 07/01/2026{
17:00 ΑΠΟΕΛ-ΑΠΕΑ Ακρ.
17:00 Πάφος FC-Ακρίτας
17:00 Σπάρτακος-Εθν. Άχνας με Ένωση
Πέμπτη 08/01/2026
17:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ.
Τετάρτη 14/01/2026
17:00 Απόλλων με Καρμιώτισσα-Ανόρθωση
18:00 Ομόνοια-ΑΕΚ
Τετάρτη 21/01/2026
17:00 Σαλαμίνα-Διγενής Μόρφου
18:00 Άρης-ΑΕΛ