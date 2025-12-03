Φινάλε και ξανά από Ιανουάριο

Mπορεί η κλήρωση της φάσης των «16» να έχει γίνει και από την οποία προέκυψαν ντέρμπι, όμως η α΄ φάση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Κάτι που θα γίνει σήμερα. Έτσι, στις 19:00 η Ανόρθωση θα παίξει στο «Αμμόχωστος» με την Καρμιώτισσα, με την ομάδα που θα προκριθεί να αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα, ενώ στις 17:00 θα κοντραριστούν Σπάρτακος και Εθνικός Άχνας και από αυτό το ζευγάρι θα βγει ο αντίπαλος της Ένωσης.

Όλα τα ματς της β΄ φάσης ορίστηκαν για τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά:

Τετάρτη 07/01/2026{

17:00 ΑΠΟΕΛ-ΑΠΕΑ Ακρ.

17:00 Πάφος FC-Ακρίτας

17:00 Σπάρτακος-Εθν. Άχνας με Ένωση

Πέμπτη 08/01/2026

17:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ.

Τετάρτη 14/01/2026

17:00 Απόλλων με Καρμιώτισσα-Ανόρθωση

18:00 Ομόνοια-ΑΕΚ

Τετάρτη 21/01/2026

17:00 Σαλαμίνα-Διγενής Μόρφου

18:00 Άρης-ΑΕΛ