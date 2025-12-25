Το πάει μέχρι το τέλος o Γκαρσία!

Ένα από τα θέματα που συζητιέται στον ΑΠΟΕΛ, και θα απασχολήσει ακόμη περισσότερο στη συνέχεια, είναι αυτό του προπονητή. Ως γνωστόν, ο Πάμπλο Γκαρσία, ερχόμενος το περασμένο καλοκαίρι στον Αρχάγγελο, είχε υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας ενός χρόνου.

Συνεπώς, είναι ανοικτό κατά πόσον η συνεργασία θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν. Πάντως, μέχρις στιγμής στην καριέρα του ο Ουρουγουανός το πάει από την αρχή μέχρι τέλους!

Η μοναδική ομάδα στην οποία δεν ξεκίνησε τη χρονιά ήταν ο ΠΑΟΚ, τον οποίο ανάλαβε Οκτώβριο, ολοκληρώνοντας την περίοδο στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Έπειτα δούλεψε σε Πανσερραϊκό και Ατρόμητο, δουλεύοντας σε αμφότερες για μία ολόκληρη περίοδο.

Σ.Σ.