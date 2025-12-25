Το παράδειγμα της Ομόνοιας

Με αφορμή την ανακοίνωση της Ομόνοιας για τις προσπάθειες που καταβάλλει ώστε να περιορίσει και να πατάξει τις έκνομες πράξεις ορισμένων οπαδών της, ήρθε η ώρα όλες οι ομάδες να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης.

Υπάρχουν τρόποι να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για ενέργειες που επιφέρουν πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και σίγουρα η δυνατότητα να περιοριστούν ή και να εκλείψουν τέτοια φαινόμενα.

Τα παραδείγματα από άλλες χώρες, όπου ομάδες με δική τους πρωτοβουλία παίρνουν μέτρα για παραβατικές συμπεριφορές, μπορεί να φαίνονται μακρινά, αλλά αν υπάρχει θέληση και επίγνωση της ευθύνης μπορούν να εφαρμοστούν και εδώ. Το θέμα είναι να το πάρουν απόφαση.

Α.