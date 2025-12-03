ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κόντρα στον Σπάρτακο με φόντο τον διαχρονικό στόχο

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Κόντρα στον Σπάρτακο με φόντο τον διαχρονικό στόχο

Οι προειδοποιήσεις του προπονητή και ευκαιρία για βελτίωση της ψυχολογίας

Με κάθε σοβαρότητα και χωρίς ίχνος υποτίμησης απέναντι στον Σπάρτακο, πάει στο Αμμόχωστος (17:00) ο Εθνικός για να αντιμετωπίσει τον Σπάρτακο, για τον θεσμό του κυπέλλου και θέλει μόνο νίκη και πρόκριση. Διαχρονικά στο κύπελλο ο Εθνικός στοχεύει στην διάκριση.

Και για ψυχολογία

Συνεπώς και φέτος στο κύπελλο θέλει να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Εκτός των άλλων στο πρωτάθλημα ο Εθνικός προέρχεται από τέσσερις συνεχόμενες ήττες από ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό και θέλει να βάλει φρένο έστω μέσω του κυπέλλου για να αλλάξει και την ψυχολογία του.

Προειδοποιήσεις Ανγκελόφσκι

Θέμα υποτίμησης του Σπάρτακου δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Άλλωστε ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι προειδοποίησε τους ποδοσφαιριστές του να μην κάνουν το λάθος να υποτιμήσουν τον Σπάρτακο. Αντίθετα ο Σκοπιανός τεχνικός τόνισε στους παίκτες του πως θα πρέπει να είναι διαβατοί και πειθαρχημένοι από το ξεκίνημα του αγώνα.

Με αλλαγές

Ο Ανγκελόφσκι θα κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα. Ενδέχεται να ξεκουράσει κάποιους παίκτες αλλά δεν θα είναι εκτεταμένο το ροτέισιον για να μην την πάθει. Οι Αγγελόπουλος και Οφόρι που έλειπαν με τον Ολυμπιακό θα παίξουν βασικοί. Βασικοί θα παίξουν και οι Κονφέ και Κανέ που λόγω καρτών δεν παίζουν με την ΑΕΚ. Επίσης ποδοσφαιριστές όπως οι Ροντρικίνιο και Μπαουτίστα που δεν είναι βασικοί β διεκδικούν θέση.

Ο τερματοφύλακας Λούκας Φλόρες ήταν εκτός αποστολής με τον Ολυμπιακό λόγω ενοχλήσεων. Αποτελεί ερωτηματικό εάν θα είναι σε θέση να παίξει στο σημερινό παιχνίδι κυπέλλου.

