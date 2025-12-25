Νούμερο ένα στον κόσμο ο Γιαμάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ μπορεί να μην κάνει την καλύτερη σεζόν του, για την ώρα πάντα, όμως η αξία του όσο πάει και αυξάνεται.

Το ταλέντο του είναι γνωστό. Λίγοι το έχουν. Πολλοί θα το ήθελαν. Ακόμη περισσότεροι το ζηλεύουν. Οι εμφανίσεις του φέτος είναι καλές. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις ο Λαμίν Γιαμάλ θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Πιο αποτελεσματικός και γενικότερα πιο ουσιαστικός στις κινήσεις του. Παρόλα αυτά τα γκολ και οι ασίστ του όσο πάνε και αυξάνονται. Όπως και η αξία του. Σύμφωνα με το Transfermarkt είναι ο παίκτης που κοστίζει τα πιο πολλά χρήματα στον κόσμο.

Η αξία του σε ευρώ είναι στα 200 εκατομμύρια! Αυτό το αποτέλεσμα βγαίνει από το γεγονός ότι είναι σε μία πολύ καλή ηλικία. Επίσης, είναι παραγωγικός όχι μόνο σε μικρά, αλλά και στα μεγάλα παιχνίδια. Όπως άλλωστε έχει δείξει γενικά στη μέχρι τώρα καριέρα του. Είμαστε σίγουροι ότι αν συνεχίσει να δουλεύει με το ίδιο πείσμα και την ίδια όρεξη, τότε μπορεί να πετύχει ακόμα περισσότερα πράγματα. Όχι μόνο με την Μπαρτσελόνα. Μα και γενικότερα. Όπως με την εθνική Ισπανίας.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήρθε για να μείνει. Το ζήτημα δεν είναι το ταλέντο του. Αυτό είναι τεράστιο. Είναι πολύ σπάνιο. Το ζήτημα στη δική του περίπτωση είναι η διάρκεια. Και ποια θα είναι αυτή. Αλλά και τι μπορεί να καταφέρει στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

Λαμίν Γιαμάλ: Πόσα θα έδινε για χάρη του η Παρί Σεν Ζερμέν;

Το ερώτημα είναι εύκολο. Και απλό. Για πόσα χρήματα θα μπορούσε η Μπαρτσελόνα να τον πουλήσει; Πριν από μερικούς μήνες υπήρχε μία φήμη για εκείνον και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Τότε ακούστηκε και γράφτηκε ότι οι Γάλλοι για πάρτη του θα έδιναν πιο πολλά και από αυτά που έδωσαν στον Νεϊμάρ το καλοκαίρι του 2017. Ήτοι παραπάνω από 222 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι Καταλανοί που έχουν συμβόλαιο μαζί του για πολλά χρόνια σίγουρα περιμένουν κάτι καλύτερο. Πιο πολλά χρήματα.

Άλλωστε μην ξεχνάμε και την ηλικία του μέσα σε όλα και την αγοραστική δύναμη που έχει η εικόνα του. Μένει να δούμε στο μέλλον αν μπορεί να γίνει ο πρώτο παίκτης που θα σπάσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφή -αν και εφόσον αυτό συμβεί ποτέ-.

