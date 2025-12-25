«Ο Αλόνσο ήθελε να κρατήσει τον Μόντριτς στη Ρεάλ αλλά ο ο Πέρεθ διαφώνησε»

Μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του περασμένου καλοκαιριού, ήταν εκείνη του Λούκα Μόντριτς, από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Μίλαν.

Ο Κροάτης μέσος κατέκτησε τα πάντα με τη «βασίλισσα», μεταξύ άλλων και τη «Χρυσή Μπάλα» του 2018, ωστόσο η διοίκηση αποφάσισε να τον παραχωρήσει, έπειτα από 13 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο.

Ο νέος προπονητής των «μερένχες», Τσάμπι Αλόνσο, σύμφωνα με μέσο του εξωτερικού, επιθυμούσε την παραμονή του Μόντριτς στην ομάδα, θέλοντας την παρουσία ενός έμπειρου βετεράνου, σε συνδυασμό με το αναρίθμητο νεανικό ταλέντο που διέθετε.Ο ίδιος άλλωστε, υπήρξε συμπαίκτης με τον Κροάτη για δύο χρόνια στο παρελθόν και μαζί πανηγύρισαν το 10ο Champions League της Ρεάλ.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ όμως, είχε διαφορετική άποψη και θεωρούσε ότι τα παραγωγικά χρόνια του Μόντριτς, ανήκαν στο παρελθόν, παίρνοντας την απόφαση να τον αποδεσμεύσει.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης πάντως, αποδίδει εξαιρετικά μέχρι στιγμής στη Μίλαν, η οποία διεκδικεί τον τίτλο στη Serie A, με το νέο της απόκτημα, να είναι - και βάση αριθμών - ένας εκ των κορυφαίων μέσων στο πρωτάθλημα.

Η πρόσφατη δήλωση του Καρίμ Μπενζεμά, στην οποία ανέφερε, ότι η Ρεάλ χρειάζεται έμπειρους ποδοσφαιριστές που θα εξηγήσουν στους Εμπαπέ, Βινίσιους και Μπέλιγχαμ, τι κάνουν λάθος, απευθυνόταν εν πολλοίς στον Λούκα Μόντριτς.

athletiko.gr