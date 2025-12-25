ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συμφώνησε με Ρούμπεν Νέβες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Ρούμπεν Νέβες, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σημαντική μετεγγραφή για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως οι «κόκκινοι διάβολοι» συμφώνησαν με την Αλ Χιλάλ για τη μεταγραφή του 28χρονου διεθνούς Πορτογάλου μέσου, ο οποίος αποτελεί εισήγηση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Νέβες την τελευταία διετία στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας έχει 67 συμμετοχές κι 8 γκολ.

