Συμφώνησε με Ρούμπεν Νέβες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Ρούμπεν Νέβες, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Σημαντική μετεγγραφή για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως οι «κόκκινοι διάβολοι» συμφώνησαν με την Αλ Χιλάλ για τη μεταγραφή του 28χρονου διεθνούς Πορτογάλου μέσου, ο οποίος αποτελεί εισήγηση του Ρούμπεν Αμορίμ.
Ο Νέβες την τελευταία διετία στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας έχει 67 συμμετοχές κι 8 γκολ.
