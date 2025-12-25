Η Μπαρτσελόνα ανανεώνει τον Κρίστενσεν μετά τη μερική ρήξη χιαστού

Άσχημα ήταν τα νέα για την Μπαρτσελόνα και τον Αντρέας Κρίστενσεν, καθώς ο Δανός υπέστη μερική ρήξη χιαστού και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Ένα πλήγμα τόσο για τον ίδιο όσο και για τους «μπλαουγκράνα», που χάνουν έναν βασικό κρίκο της άμυνάς τους.

Ωστόσο, ο σύλλογος δεν σκοπεύει να αφήσει τον ποδοσφαιριστή μόνο του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αντίθετα, η διοίκηση είναι αποφασισμένη να στείλει μήνυμα εμπιστοσύνης και στήριξης, προχωρώντας σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση/

Όπως μεταδίδουν ισπανικά Μέσα, η Μπαρτσελόνα προτίθεται να προσφέρει στον Κρίστενσεν νέο συμβόλαιο, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους για ακόμη έναν χρόνο, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Μια απόφαση που δείχνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία του συλλόγου και την πρόθεσή του να στηρίζει τους ποδοσφαιριστές του όχι μόνο στις καλές, αλλά και στις δύσκολες στιγμές.

athletiko.gr