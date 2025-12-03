ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέρασε διά περιπάτου ο Εθνικός και τώρα… τοπική «σύγκρουση» για μία θέση στην οχτάδα

Δημοσιευτηκε:

Εύκολη επικράτηση για τον Εθνικό.

Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά ο Εθνικός, επικράτησε με 4-0 του Σπάρτακου στο «Αμμόχωστος» και προκρίθηκε στη β’ φάση του κυπέλλου, εκεί όπου θα βρει στον δρόμο του την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. To παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 07/12 στο Δασάκι.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, αμφότερες οι ομάδες είχαν κάποιες καλές στιγμές, με τον Εθνικό να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες και να σκοράρει με τον Ροντριγκίνιο στο 20ό λεπτό.

Τα πράγματα απλοποιήθηκαν για την ομάδα της Άχνας με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου αφού ο Ροντριγκίνιο «κτύπησε» στο 46ο λεπτό διπλασιάζοντας τα γκολ της ομάδας του.

Αναμενόμενη η συνέχεια, με τους κυανόλευκους να επιβάλλουν πλήρως τον ρυθμό τους. Η υπεροχή τους είχε ως αποτέλεσμα, μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, να σκοράρουν ακόμη δύο γκολ με τους Παπαγεωργίου (53’) και Πεχλιβάνη (61’).

Σπάρτακος: Στυλιανίδης, Λαός, Χατζηαντώνη, Χοιρομερίδης, Χατζηδημητρίου, Χριστάκη (86' Αναστασίου), Κέζος, Χριστοφή, Κουσιάππα, Ιωάννου, Βελκόφ.

Εθνικός: Φλόρες, Φελίπε, Σέχας, Πεχλιβάνης (66’ Κράβτσουκ), Λομοτέι (55’ Σάντι), Ψάλτης (75’ Μαρινέσκου), Κονφέ, Οφόρι, Αγγελόπουλος, Παπαγεωργίου (66’ Γιάλλουρος), Ροντριγκίνιο (75’ Μπαχάνακ).

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

 

