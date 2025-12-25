ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Καλά Χριστούγεννα απ΄όλους στην Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Καλά Χριστούγεννα απ΄όλους στην Ανόρθωση

Δείτε το βίντεο που ετοίμασε η Ανόρθωση με τις ευχές των παικτών, του τεχνικού επιτελείου και της διοίκησης της ομάδας με αφορμή τα Χριστούγεννα

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι «βασίλισσα» στα κέρδη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League - 18η αγωνιστική: Σε εορταστική διάθεση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Νιουκάστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα πρωταθλήματα με τα περισσότερα «μάτια» για το 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφώνησε με Ρούμπεν Νέβες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο πιο σταθερός παίκτης της φετινής ΑΕΚ δεν βάζει γκολ

Ελλάδα

|

Category image

Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους ρίχνουν ματιές στον Σενέσι της Μπόρνμουθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Zero Hora: «Συμφωνία Γκρέμιο - Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Το πάει μέχρι το τέλος o Γκαρσία!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Ίντερ είναι… εδώ: Κάνει το κόλπο με τον Κιέζα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Καλά Χριστούγεννα απ΄όλους στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το ποστάρισμα με νόημα του Χάαλαντ με αποδέκτη τον Πεπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα δείξει ο Γενάρης…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι Ομονοιάτες εύχονται Καλά Χριστούγεννα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νούμερο ένα στον κόσμο ο Γιαμάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη