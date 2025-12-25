Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους ρίχνουν ματιές στον Σενέσι της Μπόρνμουθ
Την περίπτωση του Μάρκος Σενέσι τσεκάρουν Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα, με τον Αργεντινό κεντρικό αμυντικό να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μπόρνμουθ.
Η Μπόρνμουθ βγάζει συνεχώς λαγούς από το καπέλο της και βρίσκει τον έναν σπουδαίο παίκτη μετά τον άλλον.
Τα κεράσια έχουν στις τάξεις τους τον Μάρκος Σενέσι ο οποίος πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις με την ομάδα.
Ο Αργεντινός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και προσελκύει πάνω του πολλά βλέμματα, με τις Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα να τσεκάρουν την περίπτωση του.
Τόσο η «γηραιά κυρία», όσο και οι «μπλαουγκράνα» θέλουν να ενισχυθούν στην αμυντική τους γραμμή και η περίπτωση του Σενέσι δεδομένα δεν τους περνάει απαρατήρητη.
