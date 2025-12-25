ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους ρίχνουν ματιές στον Σενέσι της Μπόρνμουθ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους ρίχνουν ματιές στον Σενέσι της Μπόρνμουθ

Την περίπτωση του Μάρκος Σενέσι τσεκάρουν Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα, με τον Αργεντινό κεντρικό αμυντικό να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μπόρνμουθ.

Η Μπόρνμουθ βγάζει συνεχώς λαγούς από το καπέλο της και βρίσκει τον έναν σπουδαίο παίκτη μετά τον άλλον.

Τα κεράσια έχουν στις τάξεις τους τον Μάρκος Σενέσι ο οποίος πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις με την ομάδα.

Ο Αργεντινός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και προσελκύει πάνω του πολλά βλέμματα, με τις Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα να τσεκάρουν την περίπτωση του.

Τόσο η «γηραιά κυρία», όσο και οι «μπλαουγκράνα» θέλουν να ενισχυθούν στην αμυντική τους γραμμή και η περίπτωση του Σενέσι δεδομένα δεν τους περνάει απαρατήρητη.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι «βασίλισσα» στα κέρδη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League - 18η αγωνιστική: Σε εορταστική διάθεση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Νιουκάστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα πρωταθλήματα με τα περισσότερα «μάτια» για το 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφώνησε με Ρούμπεν Νέβες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο πιο σταθερός παίκτης της φετινής ΑΕΚ δεν βάζει γκολ

Ελλάδα

|

Category image

Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους ρίχνουν ματιές στον Σενέσι της Μπόρνμουθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Zero Hora: «Συμφωνία Γκρέμιο - Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Το πάει μέχρι το τέλος o Γκαρσία!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Ίντερ είναι… εδώ: Κάνει το κόλπο με τον Κιέζα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Καλά Χριστούγεννα απ΄όλους στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το ποστάρισμα με νόημα του Χάαλαντ με αποδέκτη τον Πεπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα δείξει ο Γενάρης…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι Ομονοιάτες εύχονται Καλά Χριστούγεννα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νούμερο ένα στον κόσμο ο Γιαμάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη