Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους ρίχνουν ματιές στον Σενέσι της Μπόρνμουθ

Η Μπόρνμουθ βγάζει συνεχώς λαγούς από το καπέλο της και βρίσκει τον έναν σπουδαίο παίκτη μετά τον άλλον.

Τα κεράσια έχουν στις τάξεις τους τον Μάρκος Σενέσι ο οποίος πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις με την ομάδα.

Ο Αργεντινός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και προσελκύει πάνω του πολλά βλέμματα, με τις Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα να τσεκάρουν την περίπτωση του.

Τόσο η «γηραιά κυρία», όσο και οι «μπλαουγκράνα» θέλουν να ενισχυθούν στην αμυντική τους γραμμή και η περίπτωση του Σενέσι δεδομένα δεν τους περνάει απαρατήρητη.

sport-fm.gr