Ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα σε μια σεζόν πέτυχε ο Γουίλι Σεμέδο φέτος και ακόμη έχουμε δρόμο μπροστά μας! Ο 31χρονος άσος της Ομόνοιας δεν είναι μόνο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 10 γκολ, αλλά έχει φτάσει τα 15 σε όλες τις διοργανώσεις με την πράσινη φανέλα.

Την περσινή σεζόν είχε σημειώσει 14 γκολ, όπως και το 2023-24, ενώ τις προηγούμενες χρονιές είχε πετύχει λιγότερα. Απίστευτος! Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους!

Α.Σ.