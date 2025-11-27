ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παλεύει για επιπλέον εισιτήρια η ΑΕΚ - Ηλιόπουλος στην Φιορεντίνα: «Αν δεν βρείτε λύση, δεν έρχομαι γήπεδο»!

Μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίσει επιπλέον εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών της καταβάλει η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Μάλιστα πριν απο μια ωρα, στο επίσημο γεύμα που παρατεθηκε απο την Φιορεντινα, ο διοικητικός ηγέτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος ξεκαθάρισε στους ιταλούς και στους διοργανωτές του αγώνα, πως αν μέχρι τις 15.00 τοπική ώρα Ιταλίας δεν δείξουν πνεύμα συνεργασίας και δεν παραχωρηθεί ενας επιπλεον αριθμος εισιτηριων, τοτε ο ίδιος δεν θα πάει στο γήπεδο, παρόλο που βρίσκεται ήδη στην Φλωρεντία.

Επίσης ο ίδιος κανει προσωπική επαφή αυτή την ώρα με τον Δήμο προκειμένου να εξασφαλιστει χώρος για γιγαντοοθονη για όσους τελικά μείνουν χωρις εισιτήριο. Η απόφαση θα παρθεί μεσα στα επόμενα 30 λεπτα. Αν γινει δεκτό τα επιπλέον εισιτήρια θα δοθούν διαδικτυακα και θα βγει σχετική ανακοίνωση, γι' αυτό.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Σας ενημερώνουμε ότι από τις αρχές της εβδομάδας γίνεται μεγάλη προσπάθεια από πλευράς ΠΑΕ ΑΕΚ για να εξυπηρετηθούν οι αρκετές εκατοντάδες φίλοι της ομάδας που βρίσκονται στην Φλωρεντία χωρίς να έχουν καταφέρει να προμηθευτούν εισιτήριο.

Παρά τις καθημερινες μεγάλες προσπάθειες και τις πιέσεις της πλευράς της ΑΕΚ προς όλους όσοι έχουν σχέση με την διοργάνωση του αγώνα (UEFA, Φιορεντινα, Δήμος, Αστυνομία), στάθηκε αδύνατο να εξασφαλιστεί μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων. Κυρίως λόγω των περιορισμών από την κατάσταση που βρίσκεται αυτή την στιγμή το γήπεδο της Φιορεντίνα αλλα κι απο την Ιταλική Αστυνομία.

Διαβαστε ακομη