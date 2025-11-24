ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάνω χέρι για Ομόνοια, οιωνός τροπαίου για ΑΕΚ!

Πολύ μεγάλο παιχνίδι έβγαλε η κληρωτίδα της φάσης των 16 του κυπέλλου με Ομόνοια και ΑΕΚ να αναμετρώνται μεταξύ τους για μια θέση στα προημιτελικά.

Δύο από τα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που θεωρούνται και είναι εκ των ισχυρότερων ομάδων αυτή τη στιγμή (ισοβαθμούν στη 2η θέση), θα... κονταροχτυπηθούν για το εισιτήριο της επόμενης φάσης, σε ένα ζευγάρι το οποίο παρότι συναντήθηκε και πέρσι, ήταν ιδιαίτερα... σπάνιο τα τελευταία χρόνια στον θεσμό του κυπέλλου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η περσινή τους κόντρα στα ημιτελικά του θεσμού (με νικητές τους μετέπειτα κυπελλούχους Λαρνακείς) ήταν η πρώτη μετά από εννέα χρόνια, ενώ μέχρι πέρσι, είχαν συναντηθεί μόνο μία φορά σε 17 χρονιές!

Συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της περσινής σεζόν, Ομόνοια και ΑΕΚ αναμετρήθηκαν οκτώ φορές στον θεσμό του κυπέλλου. Εξαιρώντας τις δύο περιπτώσεις στις οποίες βρέθηκαν σε όμιλο (και σε αμφότερες προκρίθηκαν και οι δύο), το τριφύλλι έχει την υπεροχή, καθώς μέτρησε τέσσερις προκρίσεις, έναντι δύο των κιτρινοπράσινων.

Από την άλλη, για την ομάδα της Λάρνακας το συναπάντημα με την Ομόνοια στον θεσμό του κυπέλλου μπορεί να θεωρηθεί... γουρλίδικο, δεδομένου ότι τις δύο από τις τρεις χρονιές που κατέκτησε το τρόπαιο, είχε βρει στον δρόμο της το τριφύλλι. Ουσιαστικά, σε αμφότερες τις περιπτώσεις που η ΑΕΚ απέκλεισε την Ομόνοια, στέφθηκε κυπελλούχα!

Δείτε αναλυτικά την προϊστορία των δύο ομάδων στον θεσμό του κυπέλλου:

1994/95 (Β' φάση): ΑΕΚ - Ομόνοια 1-3 / 1-5

(αποκλεισμός Ομόνοιας στα ημιτελικά)

 

1996/97 (ημιτελικά): Ομόνοια - ΑΕΚ 1-0, 1-0

(ήττα Ομόνοιας στον τελικό)

 

2003/04 (προημιτελικά): ΑΕΚ - Ομόνοια 3-3, 2-1

(κυπελλούχος ΑΕΚ)

 

2004/05 (προημιτελικά): ΑΕΚ - Ομόνοια 1-2, 0-1

(κυπελλούχος Ομόνοια)

 

2005/06 (όμιλος): Ομόνοια - ΑΕΚ 1-0, 2-1

(προκρίθηκαν και οι δύο, αποκλεισμός Ομόνοιας στα ημιτελικά, ήττα ΑΕΚ στον τελικό)

 

2006/07 (όμιλος): Ομόνοια - ΑΕΚ 1-2, 2-0

(προκρίθηκαν και οι δύο, αποκλεισμός ΑΕΚ στα ημιτελικά, ήττα Ομόνοιας στον τελικό)

 

2015/16 (ημιτελικά): ΑΕΚ - Ομόνοια 0-0, 0-0, 3-5π.

(ήττα Ομόνοιας στον τελικό)

 

2024/25 (ημιτελικά): Ομόνοια - ΑΕΚ 0-0, 1-2

(κυπελλούχος ΑΕΚ)

