Αντωνίου και Φελλάς στα δύο μεγάλα ντέρμπι - Ίδιος ο ΒΑΡίστας!
Οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής!
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τους αγώνες της 12ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, που θα διεξαχθούν από τις 29 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2025.
Αναλυτικά:
Σάββατο, 29.11.2025 / 17:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: Εθνικού Άχνας
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Λάμπρου Λάμπρος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
Σάββατο, 29.11.2025 / 17:00
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας
VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος
AVAR: Εγγλέζου Νίκος
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας
Σάββατο, 29.11.2025 / 19:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
VAR: Ράτσκοφσκι Πάβελ
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
Κυριακή, 30.11.2025 / 17:00
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. – ΠΑΦΟΣ F.C.
Στάδιο: «Αμμόχωστος Επιστροφή»
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας
Κυριακή, 30.11.2025 / 19:00
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Ράτσκοφσκι Πάβελ
AVAR: Χριστοδούλου Μαρία
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
Δευτέρα, 01.12.2025 / 19:00
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης
Δευτέρα, 01.12.2025 / 19:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης