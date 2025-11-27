ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντωνίου και Φελλάς στα δύο μεγάλα ντέρμπι - Ίδιος ο ΒΑΡίστας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αντωνίου και Φελλάς στα δύο μεγάλα ντέρμπι - Ίδιος ο ΒΑΡίστας!

Οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής!

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τους αγώνες της 12ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, που θα διεξαχθούν από τις 29 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Αναλυτικά:

 

Σάββατο, 29.11.2025 / 17:00

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: Εθνικού Άχνας

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Λάμπρου Λάμπρος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

 

Σάββατο, 29.11.2025 / 17:00

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

 

Σάββατο, 29.11.2025 / 19:00

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

VAR: Ράτσκοφσκι Πάβελ

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

 

Κυριακή, 30.11.2025 / 17:00

FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. – ΠΑΦΟΣ F.C.

Στάδιο: «Αμμόχωστος Επιστροφή»

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

 

Κυριακή, 30.11.2025 / 19:00

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Ράτσκοφσκι Πάβελ

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

 

Δευτέρα, 01.12.2025 / 19:00

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

 

Δευτέρα, 01.12.2025 / 19:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πίεση σε Σλοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ίσως το πιο κομβικό

ΑΕΛ

|

Category image

Παλεύει για επιπλέον εισιτήρια η ΑΕΚ - Ηλιόπουλος στην Φιορεντίνα: «Αν δεν βρείτε λύση, δεν έρχομαι γήπεδο»!

Ελλάδα

|

Category image

Η πρώτη τοποθέτηση παίκτη της Λίβερπουλ στα social media: «Είναι δύσκολες οι στιγμές…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μένει ο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν - «Η παραίτηση δεν έγινε δεκτή»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η ECOMMBX επιχορηγεί τις τιμές των εισιτηρίων για το Κύπρος – Γερμανία

Κύπρος

|

Category image

Η πρώτη τοποθέτηση παίκτη της Λίβερπουλ στα social media: «Είναι δύσκολες οι στιγμές…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Όλες οι οδηγίες για τον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιμένει για τον Λιβραμέντο η Σίτι, εναλλακτική ο Ντούμφρις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σε καλό momentum ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν

Ελλάδα

|

Category image

Αντωνίου και Φελλάς στα δύο μεγάλα ντέρμπι - Ίδιος ο ΒΑΡίστας!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ναν MVP της 13ης αγωνιστικής μαζί με τον Σιλντς

EUROLEAGUE

|

Category image

Συγκινητικός ο Ασένσιο: Εχασε τον παππού του πριν τον Ολυμπιακό αλλά ζήτησε να παίξει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Κρατάμε τα λάθη μας για να τα διορθώσουμε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο κόσμος το πιστεύει περισσότερο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη