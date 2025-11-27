Η Ατλέτικο Μαδρίτης προσφέρει 80 εκατ. ευρώ για Γκρίνγουντ

Ο Μέισον Γκρίνγουντ θέλει να φύγει από τη Γαλλία και τη Μαρσέιγ, όπως σχετικά αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα «Fichajes», και έχει προτάσεις από Ιταλία και Ισπανία, ενώ και η Νιούκαστλ τον θέλει πίσω στην Αγγλία. O 24χρονος Αγγλος επιθετικός, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα της Μασαλίας το καλοκαίρι του 2024 αντί 35 εκατ. ευρώ, έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στο γαλλικό πρωτάθλημα, έχοντας την περασμένη σεζόν 20 γκολ και πέντε ασίστ σε 35 αγώνες, σε Ligue 1 και κύπελλο, ενώ και φέτος έχει ξεκινήσει τη σεζόν με ορμή, έχοντας ήδη 11 γκολ και τέσσερις ασίστ μόλις σε 17 αγώνες σε Ligue 1 και Champions League.

Το κασέ του πλέον έχει εκτοξευτεί στα 80 εκατ. ευρώ, ποσό που διατίθεται να προσφέρει η Ατλέτικο Μαδρίτης για να τον πάρει πίσω τον Ιανουάριο στην Ισπανία, όπου είχε παίξει δανεικός στη Χετάφε, καθώς ο Γκρίνγουντ δεν θέλει να επιστρέψει στην Premier League. Ο δεξιός εξτρέμ θέλει ν' αφήσει πίσω του τα προβλήματα στην Αγγλία, μετά τα όσα συνέβησαν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία. Το καλοκαίρι του 2023 μετακινήθηκε δανεικός στη Χετάφε και τον περασμένο Ιούλιο μετακινήθηκε στη Μαρσέιγ.

Ο Γκρίνγουντ πούλησε την κατοικία του στο Μάντσεστερ και έχει αποφασίσει να φορέσει τη φανέλα της εθνικής Τζαμάικα, μολονότι έχει μια συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, το Σεπτέμβριο του 2020. Ο Αγγλος σταρ το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στα γήπεδα, αφού πρώτα αποσύρθηκαν όλες οι ποινικές κατηγορίες εναντίον του. Ο Γκρίνγουντ τέθηκε εκτός ομάδας από τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ τον Ιανουάριο του 2022 όταν εμφανίστηκαν εναντίον του βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που οδήγησαν σε κατηγορίες για απόπειρα βιασμού, εγκληματικής συμπεριφοράς και επίθεση. Να σημειωθεί πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κρατήσει το 50% από το ποσό μιας πιθανής μεταγραφής του από τη Μαρσέιγ.